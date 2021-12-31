Kerem Şen: “Ait olduğumuz yere ulaşacağız”

Bursaspor’un genç futbolcusu Kerem Şen, “Direncimiz ve inancımız bizi ait olduğumuz yere ulaştıracaktır” dedi.

Bursaspor’un Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda penaltılar sonucu elendiği Gaziantep FK maçı ile ilgili Kerem Şen açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından umut dolu ifadeler kullanan genç futbolcu, "Elenmemize rağmen sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan tüm takım arkadaşlarımı kutlarım. Direncimiz ve inancımız bizi ait olduğumuz yere ulaştıracaktır” dedi. Kerem Şen, penaltı atışlarında bir gole imza atmıştı.

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