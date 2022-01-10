8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen Çiğdem'in sağlık durumu iyi



Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)BURSA'da evinin bulunduğu 8'inci kattan 3'üncü kattaki balkonun çatısına düşen Çiğdem Y.'nin (37) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınan eşi Y.Y., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün Osmangazi ilçesi, Doğanbey Toplu Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8'inci katta oturan Çiğdem Y., 3'üncü kattaki balkonun çatısına düştü. Çiğdem Y.'yi gören komşuları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaralanan Çiğdem Y.'yi kurtarıp, bir apartman sakininin evine aldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çiğdem Y., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiğdem Y. olası bir iç kanama ihtimaline karşı gözlem altında tutulurken, kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturmaya başlayan polis, Çiğdem Y.'nin düşme anında evinde olan eşi Y.Y.'yi ifadesi için emniyete götürdü.

Çiğdem Y.´nin psikilojik sorunları olduğu, balkondan kendisinin atladığı öne sürülürken, hastanede devam eden tedavisinde durumunun iyiye gittiği belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan eşi Y.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Osmangazi Mehmet İNAN

2022-01-10 17:21:24



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