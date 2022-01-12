Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada



Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da, aralarında husumet olan Gökhan Şap (37) ile Cemal Beygirci (61) sokak ortasında silahlı çatışmaya girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ocak günü saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yüce Sokak´ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Gökhan Şap ile Cemal Beygirci, sokakta karşılaştı. Şap yanındaki tabancayla, Beygirci ise pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Çatışma nedeniyle çevrede panik yaşandı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, kurşun isabet eden bir iş yerinde zarar oluştu. Çatışma, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri suç aletleriyle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Gökhan Şap´ın 57, Cemal Beygirci´nin ise 5 suç kaydının olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2022-01-12 10:42:27



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