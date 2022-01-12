Soğuktan titreyen yavru köpeğe sağlıkçı şefkati

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis önünde soğuktan titreyen yavru köpeğe, sağlık ekipleri şefkat gösterdi.

Olay İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis önünde meydana geldi. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sokak hayvanları da zor günler geçirmeye başladı. Acil Servis önünde soğuktan titeyen köpeği gören Acil Serviste görevli sağlık ekipleri, olaya duyarsız kalmadılar. Yavru köpeği alan sağlıkçılar, Acil Servis girişinde bezlerle üzerini kapatarak üşümesini önlediler. Aç kalan köpeği de beslediler. Köpeği gören hastalar, sağlık çalışanlarını tebrik ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.