35 ülkeden 300 firma işbirliği için Bursa’da

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü URGE Projesi, firmaların ihracat odaklı büyümesine ivme kazandırıyor. 2 ayrı URGE Projesi kapsamında 35 ülkeden yaklaşık 300 yabancı alıcı Bursalı firmalarla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye’de bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80’inini tek başına gerçekleştiren Bursa, BTSO’nun liderliğinde düzenlenen URGE projeleriyle hem ihracatını hem de katma değerli üretimini artırıyor. Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi sebebiyle B2B organizasyonlarına 2 yıllık bir ara veren Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) üyeleri, 2022 yılına hızlı başladı. URGE Üyesi 70 firma, BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen B2B organizasyonunda yabancı alıcılarla bir araya geldi.

Programa, dünyanın dört bir yanından sektör temsilcisi katıldı. Rusya, Özbekistan, Fas, Cezayir, Irak, İngiltere, İspanya, Polonya ve Sırbistan gibi birçok ülkeden firma, Bursalı sektör temsilcileriyle işbirliği masasında buluştu. 2 gün süren programda Bursalı firmalar, yabancı müşterilerle yaklaşık 500 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Oda olarak sektörün ihracat odaklı büyümesi için 2022 yılında da çalışmalara devam edeceklerini söyledi. ‘Juniokids’ kurumsal kimliği altında faaliyet gösteren 2 ayrı URGE projesinin sektörün dış ticaretine güç kattığını ifade eden İsmail Kuş, şimdiye kadar URGE üyesi firmaların yüzde 70’inin ilk kez doğrudan ihracat yapma başarısı gösterdiğinin altını çizdi. Bebe çocuk konfeksiyonu sektörü ihracatının her yıl ortalama yüzde 30 seviyesinde artarken, URGE üyesi firmaların 3 yıllık proje sürecinde ihracatlarını yüzde 150 seviyelerine kadar yükseltmeyi başardığını belirten İsmail Kuş, “Odamız ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, 35 ülkeden yaklaşık 300 yabancıyı ağırladık. Pandemi, yeni varyantla beraber yükselmiş gibi görünse de ticari hayat devam ediyor. BTSO olarak bizler de üyelerimizin ihracatını artırma noktasında yoğun tempomuzu sürdürüyoruz.” dedi.

“Buradaki müşteri potansiyelinden memnunuz”

URGE üyesi sektör temsilcileri de BTSO ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yeni işbirliklerinin kurulmasına katkı sağladığını söyledi. Özgül Bebe firma yetkilisi Öznur Güler, pandemiyle birlikte satış ve pazarlama şekillerinin farklılaştığını belirterek, “Önceden müşterilerimiz birebir alışverişini yapıyordu, fakat şimdi dijital pazarlama ağı oluştu. Bu anlamda firmalar da kendilerini geliştirmek ve bu yönde yatırımlarını artırdı. Şu an bulunduğumuz ortam aslında bizim daha çok tercih ettiğimiz şekliyle gerçekleşiyor. Çünkü birebir müşteriyle görüşüp ürünlerimizin dokusunu, kumaşını incelemelerini tercih ediyoruz. Buradaki müşteri potansiyelinde beklentimiz ve gözlemlerimiz iyi durumda. BTSO’nun katkılarıyla uzun süredir beklediğimiz bu fiziki buluşmalar firmalarımızın iş hacmini artırıyor.” diye konuştu.

Coppa firma yetkilisi Mahmut Gülmez, Ticaret Bakanlığı, BTSO ve BEKSİAD işbirliğiyle sektörün son yıllarda kabuğunu kırdığını belirterek, “İkili iş görüşmeleri için Bursa’ya gelen müşteri profili de ürünlerimize gösterilen talep de çok iyi. Bu görüşmeler sayesinde mevcut müşterilerimizle ticaretimizi geliştirirken, yeni firmalarla işbirliği imkanı da yakalıyoruz. Yurt dışından gelen misafirlerimizi üretim tesislerimizde de ağırlıyoruz. Şu an için Avrupa’dan da büyük bir ilgi var. Etkinlikten çok memnunuz.” şeklinde konuştu.

“URGE’ler firmaları cesaretlendiriyor”

BTSO 31. Meslek Komitesi Başkanı ve Büşra Bebe firmasının Genel Müdürü Ali Azizoğlu, uzun bir aranın ardından gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonu için, “Tek başına cesaret edilemeyen işleri URGE faaliyetleri kapsamında ortak akılla gerçekleştirebiliyoruz. Bu durum hem Bursa’nın tanıtımına hem de Bursa’daki firmalara büyük katkı sağlıyor. Bu organizasyonla firmalarımız müşteriyle doğrudan irtibat kurmaya başladı. Geçmiş yıllarda dolaylı yoldan yapılan ihracat, bu etkinlikler sayesinde Bursa firmaları tarafından doğrudan yapılıyor. BTSO ve Bakanlığımıza firmalara yeni bir vizyon kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Rusya’da bebek giyim ticareti yapan Natalia Tusnina, Bursa’ya ikili iş görüşmesi için daha önce de geldiğini ve firmaların üretim kalitesinden oldukça memnun kaldığını belirterek, “BTSO’ya bu güzel ve verimli organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Bu tarz programlara mümkün olduğunca katılmaya gayret gösteriyoruz. Türk tekstili, Rusya’da büyük bir yer edinmeye başladı. Türk tekstilinin kalitesini biliyoruz ve bu yüzden buradaki alımlarımızı artıracağız. Bursa’da birçok görüşme yaptık. Rusya’daki müşterilerimiz de Türk ürünlerinden memnun.” diye konuştu.

Özbekistan’dan gelen Yaskanamu firması sahibi Sherzod Baknazarov, 2020 Ocak ayında Bursa’da düzenlenen ikili iş görüşmesine de geldiğini hatırlatarak, “Bu sene de yeni firmalarla tanışıp ortak çalışmalarımızın devam etmesini hedefliyoruz. BTSO’ya iki tarafı bir araya getirdikleri ve fikir alışverişinde bulunmamızı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Özbekistan’dan gelen Yoyo firması yetkilisi Akhmetov Akhadzhon Alimzhanovich, Bursa ile son 2 yıldır yoğun bir işbirliği içerisinde olduklarını ifade ederek, bu ticari ilişkilerin pandemi sonrasında da artarak devam edeceğine inandığını söyledi.

