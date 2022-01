Nilüfer’de 2022 ‘İklim Yılı’

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2022 yılını “İklim Yılı” ilan ettiklerini belirterek, “Dünya bizim evimiz ve çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin yapabileceği şeyler var” dedi.

Nilüfer’de her yıl belirlenen bir tema çerçevesinde faaliyetler yürüten Nilüfer Belediyesi, 2020 yılında ‘Tarım’, 2021 yılında ‘Gıda’ temasıyla yaptığı çalışmaların ardından, 2022 yılını da ‘İklim Yılı” ilan etti.

Küresel kirlenme sonucu ekosistemde meydana gelen değişikliklerin, gelecekte insanlığı tehdit eden en önemli sorunlar olarak önümüzde durduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem; iklim değişiklikleri, buna bağlı olarak gelişen kuraklık, tarımsal üretimin sağlıksız hale gelişi ve yaklaşan bir gıda krizi gibi birbirine bağlı, zincirleme gelişecek pek çok sorunun kapımızda olduğunu vurguladı.

Yılın temasını Misi’de Nilüfer Çayı kenarında açıklayan Başkan Erdem, şehrimizin en kıymetli doğal güzelliklerinden biri olan Nilüfer çayının da ekosistemdeki kirlenmeden payını aldığını vurguladı. Yaşanan iklim sorunlarının tüm dünyanın ortak gündemi olduğuna işaret eden Başkan Erdem, “Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin Raporu’na göre; iklim değişikliği yüzde 95 oranında insan etkinliklerinden kaynaklanıyor. Bu demektir ki biz değişirsek, yanlışlarımızdan dönersek, bu kötüye gidişi de durdurabiliriz. Yeryüzünde yaşayan, aynı havayı soluyan, aynı topraktan beslenen, aynı suyla yaşama bağlanan her bireyin, çevreye karşı, daha doğrusu geleceğe karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerek. Buradan yola çıkarak, toplumda iklim krizi konusunda halkı bilinçlendirmek ve kurumsal bir yol haritası çizmek üzere, 2022 yılını ‘İklim Yılı’ ilan ediyoruz” dedi.

İklim değişikliğine yönelik önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bilindiği gibi İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalayan ilk belediyelerden biriyiz. Bu kapsamda kentteki karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar yaptık ve 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 40 azaltmayı taahhüt ettik. Bir süre önce de kentteki tüm paydaşlarımızı dahil ederek Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı Çalıştayı düzenledik. Bu Çalıştay’ın sonunda Nilüfer’deki sera gazı azaltım ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini içeren “Nilüfer Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı”nı hazırladık. İklim Yılı’nda öncelikle her bireyin yapabilecekleri konusunda kamuoyunu bilinçlendirecek faaliyetler yürüteceğiz. Kentimizdeki yeşil alanları artırma, bisiklet kullanımını yaygınlaştırma çabalarımız artarak devam edecek. Yaşanabilir bir gelecek için 2024 yılına kadar kişi başına düşen düzenlenmiş yeşil alan miktarını 19 metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz, bisiklet yolları ağını da 184 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Parklarda güneş panelleri olan aydınlatma sistemlerinin tercih edilmesi, peyzaj alanlarında daha az su isteyen bitki türlerinin kullanılması, yeşil alanlarda yağmur hasadı yaparak yağmur sularının sulamada kullanılması, belediyeye ait tesislerde su tüketiminin azaltılması, yeni araç alımlarında elektrikli araçların tercih edilmesi, belediye binaları ve sosyal tesislerinde yenilenebilir enerji sistemleri kurulması da hedeflerimiz arasında.”

Nilüfer’de kamu binalarında alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik çalışmaların zaten başlatıldığını sözlerine ekleyen Başkan Erdem, “Beşevler Cimnastik Salonu ve Ürünlü Kent Bostanlarına kurulan güneş enerjisi santrali ile üretim gerçekleştiriyoruz. İklim Yılı içerisinde ayrıca, 12 hizmet binamızın çatısına da güneş enerjisi santrali kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca Güngören Mahallesi’nde 1 megavat kapasiteli Arazi Tipi Güneş Enerji Santralini de bu yıl içinde kuracağız. Bu çalışmalar tamamlandığında toplam 2 megavatlık güneş enerji santralini Nilüfer’e kazandırmış ve enerji maliyetlerini düşürürken, karbon salınımının azaltılmasına da önemli katkı sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

İklim konusunda herkesi duyarlı olmaya çağıran Başkan Erdem, “Dünya bizim evimiz ve çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin yapabileceği şeyler var. Biz de yıl boyunca insanlara bu sorumluluklarını hatırlatan, tek tek her bireyin yapabileceklerini anlatan farkındalık çalışmaları ile çok yönlü etkinlikler yapacağız. Herkesi bu çabamıza katılmaya çağırıyoruz” dedi.

