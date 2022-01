Osmangazi'de bir evden üç kamyon çöp çıktı

Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)BURSA'da Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selamet Mahallesi´nde bulunan bir çöp evi temizledi. Her odası çöplerle dolu evden 3 kamyon çöp çıkartıldı.

Selamet Mahallesi 14. Güzel Sokak´ta bulunan bir evden çevreye yayılan kötü koku üzerine mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi´ne şikayette bulundu. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine belirtilen adrese gitti. Metin Kurt isimli vatandaşa ait olan eve giren ekipler, evin her odalarının da çöplerle dolu olduğunu gördü. Evin temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarttı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Mahalle sakinleri kötü kokuların tüm sokağa yayıldığını belirterek, "Ev sahibi, yıllardır her gün eve çöp topluyor. Sokaklarda, pazarlarda ne bulduysa eve getiriyor. Koku iyice artınca sokaktan geçemez olduk. Belediye ekiplerinden Allah razı olsun. Evi tamamen temizleyip, ilaçladılar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Osmangazi Halil ÖZÇOBAN

2022-01-14 18:53:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.