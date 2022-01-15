(Özel) Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu

İHA

(Özel) Sokaklardan kurtuldu, aile sevgisini barınma evindeki hayvanlarda buldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Erkek Barınma Evi, sokaklarda yatan çaresizlere sıcak yuva olmaya devam ediyor. Ailesi çeşitli sebeplerle hayatını kaybedince sokaklarda kalmaya başlayan Harun Tütüncü, 10 ay önce geldiği barınma evinde hem aile sıcaklığını buldu, hem de para kazanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kış aylarında kalacak yeri olmadığı için sokaklarda kalan vatandaşlar için her yıl hizmete açtığı Ürünlü Erkek Barınma Evi, artık aralıksız hizmet vermeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ürünlü’deki Erkek Barınma Evi konuklarına, üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkânlar sunuluyor. Toplam 320 yatak kapasitesi bulunan barınma evinden bugüne kadar birçok hayat hikayesi yer alırken, 36 yaşındaki Harun Tütüncü'nün ise dikkat çekiyor. 1986 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünyaya gelen Tütüncü, 5 yaşına geldiğinde anne ve babası ayrıldığı için Türkiye'ye dedesinin yanına geldi. Dedesi ile birlikte İzmir'de yaşayan Tütüncü, 17 yaşına geldiğinde ise dedesini kaybetti. İzmir gibi büyük bir şehirde tek başına kalan Tütüncü'nün yayına Almanya’da beynindeki ur ameliyatından dolayı malulen emekli olan annesi geldi. Yaklaşık 1 sene sonra ise trafik kazası geçiren annesi 4 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra hayatını kaybetti.
"Arkadaşlarının yardımı ile tıraş oluyordum"
Babasını da o yıllarda kaybeden Tütüncü, para kazanmak için okulu da bırakmak zorunda kaldı. İzmir’in Basmahane semtindeki otellerde günü birlikte kalmaya başlayan Tütüncü, garsonluk ve hamallık yaptığını söyledi. Tütüncü, "Askere bile oradan çıkıp elimde iki poşetle gittim. Kalacak bir yerim olmadığı için dışarıda ve başkalarının yanında kaldım. Eski arkadaşlarım son zamanlarda benim durumumu iyi olmadığını gördü. Tek kötü alışkanlığım alkoldü. Karona virüsle birlikte iyice işsiz kaldım. Saç sakal tıraşımı bile arkadaşlarım yaptırıyor, karnımı onlar doyuruyordu. 35 senelik arkadaşlarım vardı ama evli insanlar oldukları için onların elinden de pek bir şey gelmiyordu" dedi.
"Erkek Barınma Evi bana yuva oldu"
Arkadaşları tarafından yardım eli uzatılan Tütüncü, "En sonunda arkadaşlarımın ailesi Bursa'daki barınma evine gitmem gerektiğini söyledi. 2021 yılının mart ayında geldim. Yaklaşık 10 aydır buradayım. Burada her türlü imkanımız var. Dışarıda göremediğim imkanları burada buldum. Burada para geçmiyor. 3 öğün yemeğimiz, çayımız, 24 saat sıcak suyumuz, duşumuz var. Çamaşırlarımız yıkanıyor. Ben bu imkanları dışarıda görmedim. Çünkü bir ailem yoktu. Uzun süredir 3 öğün yemek yediğimi hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.
Kısa süre sonra çalışmaya da başlayan Tütüncü, "2021 yılının 8’inci ayında da burada çalışmaya başladım. Burada yönetimdeki insanlar çalışmayı teklif etti. Burada 'meslek öğrenir, para biriktirirsin' dediler. Çok iyi olur dedim. Allah razı olsun dedim. Buraya başladım. Tavuklara bakılacak dediler. 302 tane tavuğumuz var. Günlük onların yemlerini, suyunu veriyorum. Yumurtalarını topluyorum. Yumurtaları paketliyoruz. Haftalık olarak da gelip alıyorlar. 14 ton mantarımız var. 2 günde bir defa mantar topluyoruz. Onlar da satılıyor. 22 tane sakız koyunu var. 52 tane suffolk koyunu var. 14 tane tavşan ve bir tane köpeğimiz var. Hayvanları çok seviyorum. Bir aile sevgisi, sıcaklığı görmedim ama her zaman Allah’a şükür ettim. Kötü işler yapmak istemedim. Hayvanları çok seviyorum, sarılıyorum. Severek işimi yapıyorum. Hayvanlar doğal ve tatlılar. İçlerinde kötülük yok. İnsanlar gibi değiller" dedi.
"Mutlu ve sıcak bir yuva tek hayalim"
Kazandığı parayı biriktirdiğini belirten Tütüncü, "Biriktirdiğim paralarla, kredi kartı borçlarım vardı ödedim. Hatta bir tane cep telefonu bile aldım. Bir senelik sözleşmeli personel olarak çalışıyoruz. Çıktığım zamanda yönetimdeki müdürlerimiz yardımcı olacak. İş bulma kurumuna götürecekler. İş bulmamız için bizi kontrol ediyorlar. Benim memleketim doğduğum yer değil, doyduğum yerdir. İzmir’ e dönmem için bir gerekçem yok. Ailem yok. Nerede işim olursa orada yaşar ve çalışırım. Tek istediğim sıcak bir yuvam ve mutlu bir ailem olması. Allah'tan korkan, iyi kalpli bir eş istiyorum. Milletine ve dinine bağlı çocuklarım olur inşallah. Düzenli sigortalı bir işim de olursa, tek isteğim bu diyebilirim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyyar satıcı yabancı dil öğrendi, işleri açıldı Kestane kebap sorana Arapça cevap... Öğrendiği yabancı dille hem kestane kebabı satıyor, hem gönüllü turizm elçiliği yapıyor
YEREL HABERLER Seyyar satıcı yabancı dil öğrendi, işleri ...
Kadın Girişimcilerden Başkan Aydın'a ziyaret
YEREL HABERLER Kadın Girişimcilerden Başkan Aydın'a ziyaret
Bursaspor’dan İsmail Çokçalış açıklaması “Adana Demirspor Kulübü'nün hiçbir harici görüşme ve anlaşma talebini kabul etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Bursaspor’dan İsmail Çokçalış açıklaması “Adana ...
Osmangazili kadınlar genelgeden memnun Belediye önünde açıklama yapmak isteyen kadınlar ile kadın personel karşı karşıya geldi
YEREL HABERLER Osmangazili kadınlar genelgeden memnun Belediye ...
Osmangazi'de bir evden üç kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER Osmangazi'de bir evden üç kamyon çöp çıktı
Kırmızı ışıkta duran araca çarptı, 3 İranlı yaralandı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta duran araca çarptı, 3 İranlı yaralandı
BTÜ öğrencileri ödüllendirildi Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir: “Üniversite olarak mezun verdiğimiz öğrencilerin yaklaşık yüzde 70’i ilk 6 ay içerisinde işe giriyorlar”
YEREL HABERLER BTÜ öğrencileri ödüllendirildi Bursa Teknik ...
Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa ...
Başkan Aydın’dan gençlere tam destek
YEREL HABERLER Başkan Aydın’dan gençlere tam destek
Vatandaşlar talep etti belediye yaptı
YEREL HABERLER Vatandaşlar talep etti belediye yaptı
Bursaspor pas pres çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor pas pres çalıştı
‘Yenidoğan’a tâziye evi
YEREL HABERLER ‘Yenidoğan’a tâziye evi
Bursa'da suç örgütüne operasyonun 8 şüphelisi adliyede (2)
YEREL HABERLER Bursa'da suç örgütüne operasyonun 8 şüphelisi ...
Avcılardan birlik güveci
YEREL HABERLER Avcılardan birlik güveci
Evden 3 kamyon çöp çıktı Belediye ekipleri çöp evi temizledi
YEREL HABERLER Evden 3 kamyon çöp çıktı Belediye ekipleri çöp evi ...
Bursa'da suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama
Umuteli, binlerce aileye umut oldu
YEREL HABERLER Umuteli, binlerce aileye umut oldu
Kestel'de kartpostallık kar manzaraları
YEREL HABERLER Kestel'de kartpostallık kar manzaraları
Nilüfer’de 2022 ‘İklim Yılı’
YEREL HABERLER Nilüfer’de 2022 ‘İklim Yılı’
Zaim Hoca dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Zaim Hoca dualarla uğurlandı
60 yıl sonra Bursa’da Tanpınar zamanı
YEREL HABERLER 60 yıl sonra Bursa’da Tanpınar zamanı
İhtiyaç sahipleri bu kış üşümeyecek
YEREL HABERLER İhtiyaç sahipleri bu kış üşümeyecek
Öğretim üyesi, Veteran Basketbol Turnuvası'nda kalp krizi geçirmiş
YEREL HABERLER Öğretim üyesi, Veteran Basketbol Turnuvası'nda kalp ...
Zübeyde Hanım anıldı
YEREL HABERLER Zübeyde Hanım anıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.