Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek. Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan mücadelenin başlama sati 19.00.
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Bursaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek. Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Veli Karakaya olacak. 5 maçtır kazanamayan Bursaspor, taraftarı önünde bu müsabakadan galip ayrılık alt sıralardan kurtulmak istiyor. 5 maçtır kaybetmeyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise serisini devam ettirmenin peşinde olacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.