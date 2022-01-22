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Sokakta yürüyen 2 kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Bursa'da bir şahıs, sokakta karşılaştığı 2 kişiye kurşun yağdırdı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğerinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sokakta yürüyen 2 kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da bir şahıs, sokakta karşılaştığı 2 kişiye kurşun yağdırdı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğerinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasında karşılaştığı yabancı uyruklu biri kadın 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kadın ile erkek kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan şahıs çevredekilerin yardımıyla otomobile bindirilerek özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan kadın ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerine incelemelerde bulundu.
Şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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