Alman çoban köpeğinin saldırdığı Yusuf'un kulağında doku kaybı var 

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, başıboş Alman çoban köpeğinin saldırdığı Yusuf Can Odabaş (13), kulak bölgesinden yaralandı. Plastik cerrahi bölümünde tedaviye alınan Odabaş'ın kulağında doku kaybı olduğu belirlendi.

Olay, Akhisar Mahallesi'ndeki Akhisar Spor Tesisleri´nde meydana geldi. Yusuf Can Odabaş, tesis sahasında arkadaşlarıyla kar topu oynarken kayıp, yere düşünce başıboş Alan çoban köpeği saldırdı. Köpek, yüzünde kar maskesi olan Odabaş'ı kulak bölgesinden ısırdı. Koşarak köpekten kurtulan Odabaş, durumu ailesine anlatınca hastaneye götürüldü. Plastik cerrahi bölümünde tedaviye alınan Odabaş'ın kulağında doku kaybı olduğu belirlendi. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşadıklarını anlatan Yusuf Can Odabaş, "Kar topu oynayıp, kardan sur yapıyorduk. Bir anda ayağım kaydı, yere düştüm. Yüzümde kar maskesi vardı. Köpek kulağımı ısırdı. Yüzüm kan oldu. Sahibi bırakıp gitmiş. Saldırgan bir köpek. Bazen bizi kovalıyordu. Olaydan sonra ben de koşa koşa eve gittim sonra da hastaneye geldik" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-22 16:01:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.