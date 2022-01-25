'Kan davası' cinayetinin şüphelileri adliyede



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da yolda yürüyen Suriye uyruklu Hamza Dellı'nın (28) kan davalıları tarafından öldürüldüğü, eşi Menan Dellı'nın (27) ise yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Elazığ´da yakalanan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kente getirilemeyen cinayet şüphelisi Sair E. (21) ise bu kentte adliyeye çıkarılacak.

Olay, cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak´ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Suriye uyruklu Hamza Dellı ile eşi Menan Dellı, kendilerini takip eden kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, yaralanan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Hamza Dellı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi´nde tedavisi devam eden Menan Dellı'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çiftin akrabalarının geçen yıl ağustos ayında Şanlıurfa'da bir cinayete karıştığını belirledi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran ekipler, pazar günü düzenledikleri operasyonla olaya karıştığı öne sürülen 9 kişiyi Bursa'da, cinayeti işlediği öne sürülen Sair E.'yi de Elazığ'da yakaladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa´ya getirilemeyen Sair E. ise Elazığ'da adliyeye çıkartılacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-01-25 11:35:44



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