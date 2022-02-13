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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’un tek başkan adayı Ömer Furkan Banaz oldu

İHA

Bursaspor'da 2027 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde tek başkan adayı Ömer Furkan Banaz oldu. Banaz, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın da destekleri ve yönlendirmesiyle bu sorumluluğu almaya karar verdik. Önce birlik ve beraberliği yeniden tesis edeceğiz, kaybolan güven ortamını seçildiğimiz ilk günden itibaren her kesim hissedecek. Taraftarımızın içi rahat olsun" dedi.

Bursaspor’un tek başkan adayı Ömer Furkan Banaz oldu

Bursaspor’da 2027 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde tek başkan adayı Ömer Furkan Banaz oldu. Banaz, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın da destekleri ve yönlendirmesiyle bu sorumluluğu almaya karar verdik. Önce birlik ve beraberliği yeniden tesis edeceğiz, kaybolan güven ortamını seçildiğimiz ilk günden itibaren her kesim hissedecek. Taraftarımızın içi rahat olsun” dedi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da, Olağanüstü Genel Kurul heyecanı yaşanıyor. Yeşilbeyazlı kulübün tek başkan adayı ise Ömer Furkan Banaz oldu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne gelerek yönetim listesini Divan Kurulu’na sunan Banaz, saat 17.00’ye kadar başka bir aday çıkmayınca Bursaspor’un tek başkan adayı oldu.

“Bursaspor’u hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız”
Ömer Furkan Banaz yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla listemizi Divan Başkanlık Makamına vermiş bulunuyoruz. Öncelikle adaylığımız Bursaspor'umuza ve Bursa’mıza hayırlı olsun. Rabbim mahcup etmesin. Bursaspor, Bursalılar olarak hepimizin ortak değeridir. İnşallah en kısa zamanda şampiyon Bursasporumuzu şehrimizin tüm dinamiklerinin de desteğiyle tekrar hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız” dedi.

“Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın yönlendirmesiyle”
Banaz, şöyle devam etti: “Bursaspor, bu kentte yaşayanları bir arada tutan mayadır. geçmişte sadece kendi taraftarının değil, bütün sporseverlerin sevgisini kazanmış bir takımdır. Bursaspor'u, sorunlarını ve neye ihtiyacı olduğunu çözümleriyle birlikte biliyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın da destekleri ve yönlendirmesiyle bu sorumluluğu almaya karar verdik. Önce birlik ve beraberliği yeniden tesis edeceğiz, kaybolan güven ortamını seçildiğimiz ilk günden itibaren her kesim hissedecek. Taraftarımızın içi rahat olsun. Yeniden Bursa’nın marka değerini yükselten keyifli bir Bursaspor yolculuğu başlatıyoruz, inşallah ben ve ekibim var gücümüzle çalışacağız. Tüm taraftarlarımıza ve Bursaspor sevdalılarına saygılarımı sunuyorum.”

Ömer Furkan Banaz’ın yönetimi de belli oldu!
Ömer Furkan Banaz’ın yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer aldı: “Talha Temurhan, Mehmet Zahit Yanar, Sinan Topuk, Enes Can Demir, Ramazan Çetin Kaya, Onur Özen, Ali Karaca, Mustafa Kuzu, Rıdvan Gültekin, Ahmet Güngör, Selim Yolgeçen, Metin Alp”, Denetleme Kurulu: “Erhan Öztürk, Ali Nazım Tekelioğlu, Onur Dağlı”, TFF Delege Listesi: “Emre Bankaya, Abdülkerim Demir, Yunus Tan, Mert Us”, Disiplin Kurulu: “Volkan Aksu, Umut Önel, Yıldırım Hacıoğlu”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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