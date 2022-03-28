Çağazder'den Nevruz kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağazder'den Nevruz kutlaması

İHA

Çağazder'den Nevruz kutlaması

İzmir Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneği (ÇAĞAZDER) üyeleri, Nevruz Bayramı’nı dayanışma gecesinde düzenledikleri etkinlikle kutladı.
İzmir’de yaşayan Azerbaycan Türkleri, ÇAĞAZDER tarafından Bayraklı Tepekule'de düzenlenen Nevruz kutlamasında buluştular. Türk dünyasında Ergenekon’dan çıkışı temsil eden ve yeni gün anlamına gelen Nevruz Bayramı çerçevesinde organize edilen etkinliğe katılan üyeler, Azerbaycanlı sanatçılar, Arzu Kurbani ve Cavit Tebrizli’nin türküleri eşliğinde doyasıya eğlendi. Kutlama etkinliğinde sahne alan Çağazder Halk Dansları Topluluğu da gösterisiyle geceyi renklendirdi.
Çağazder Başkanı Cemal Mehmethanoğlu, kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, Nevruz’un Türk dünyası için öneminin büyük olduğunu belirterek, 21 Mart’ın Azerbaycan’da resmî tatil olarak kabul edilmesinin gündemde olduğunu söyledi. Kutlamaların tarihçesinin Göktürklere kadar uzandığını vurgulayan Cemal Mehmethanoğlu, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar birçok ulusun kendine özgü sembol ve kültürlerle anlamlandırdığı Nevruz’un, Türk dünyasında Ergenekon’dan çıkışı temsil ettiğini, yeni bir gün, yeni bir yıl, yeniden doğuş gibi anlamlar atfedildiğini dile getirdi. Başkan Mehmethanoğlu, "21 Mart’ta güneş kuzey yarım küreye döner. Baharın gelişi, doğanın dirilişi bu tarihten sonra başlar. Orta Asya’daki Türk toplulukları, Azerbaycan Türkleri, Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler, Uygurlar, Tatarlar, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri binlerce yıldır çeşitli kutlamalarla baharı karşılamışlar ve bu canlı geleneği günümüze taşımışlar." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaatın 3'üncü katından düşen usta ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatın 3'üncü katından düşen usta ağır yaralandı
İnegöl’de tehlikesiz atıkların bertarafında yeni dönem başladı
YEREL HABERLER İnegöl’de tehlikesiz atıkların bertarafında yeni ...
'Aracına aldığı yaralıyı yol kenarına bırakıp kaçtı' iddiası
YEREL HABERLER 'Aracına aldığı yaralıyı yol kenarına bırakıp kaçtı' ...
Osmangazi’de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi’de su kesintisi
Bursa ve çevre illerde hava sıcaklığı artacak
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerde hava sıcaklığı artacak
Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda bıraktı Kamyonet motosikletle çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çarptığı yaralıyı hastaneye götürürken yolda ...
Kadının telefonunu çalarken kameraya yansıyan yankesici tutuklandı
YEREL HABERLER Kadının telefonunu çalarken kameraya yansıyan ...
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel TBMM Kupası’nda ikinci oldu
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Ediz Gürel ...
Bursa'da işitme engelli çocuklara işaret diliyle masal Masal dünyasına sessiz yolculuk
YEREL HABERLER Bursa'da işitme engelli çocuklara işaret diliyle ...
Kapalı çarşı fareleri yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Kapalı çarşı fareleri yakayı ele verdi
Başkan Yılmaz’dan YILMEK kursiyelerine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan YILMEK kursiyelerine ziyaret
Osmangazi Belediyesi meclis salonu sınıf oldu
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi meclis salonu sınıf oldu
Nevruz Bayramı BUÜ’de kutlandı
YEREL HABERLER Nevruz Bayramı BUÜ’de kutlandı
Âşık Murat Çobanoğlu Yıldırım’da anıldı
YEREL HABERLER Âşık Murat Çobanoğlu Yıldırım’da anıldı
İnegöl’de Tiyatro Festivali sona erdi
YEREL HABERLER İnegöl’de Tiyatro Festivali sona erdi
Bursa Büyükşehir'den Ana Kucağı eğitim merkezleri zincirine yeni halka
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir'den Ana Kucağı eğitim merkezleri ...
Türk Dünyası Osmangazi’de buluştu Nevruz ateşi Fetih Müzesi’nde yandı
YEREL HABERLER Türk Dünyası Osmangazi’de buluştu Nevruz ateşi Fetih ...
Kültür başkenti fidanları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kültür başkenti fidanları toprakla buluştu
“Youtube izlenmeleri azalsa da gelirleri arttı”
YEREL HABERLER “Youtube izlenmeleri azalsa da gelirleri arttı”
Özhan çalışanları atmayıp değerlendirdi, hayatı güzelleştirdi
YEREL HABERLER Özhan çalışanları atmayıp değerlendirdi, hayatı ...
Nilüfer’de tiyatro dolu gün
YEREL HABERLER Nilüfer’de tiyatro dolu gün
Taş Mektep müze ve akademi olarak yaşatılacak
YEREL HABERLER Taş Mektep müze ve akademi olarak yaşatılacak
Nilüferli muhtarların güç birliği
YEREL HABERLER Nilüferli muhtarların güç birliği
Geleceğin temelleri İnegöl Belediyesi kütüphanelerinde atılıyor
YEREL HABERLER Geleceğin temelleri İnegöl Belediyesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.