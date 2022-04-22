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Batıya puzzle fotoğrafla kayıp çocuk mesajı Dört partinin vekillerinden ortak mesaj Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndan batıya kayıp mülteci çocuklar için çağrı

İHA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, uluslararası kuruluşlar ve büyükelçiliklere savaştan kaçarken kaybolan çocuklarla ilgili Türkçe ve İngilizce olarak mektup yollayarak harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Batıya puzzle fotoğrafla kayıp çocuk mesajı Dört partinin vekillerinden ortak mesaj Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndan batıya kayıp mülteci çocuklar için çağrı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, uluslararası kuruluşlar ve büyükelçiliklere savaştan kaçarken kaybolan çocuklarla ilgili Türkçe ve İngilizce olarak mektup yollayarak harekete geçilmesi çağrısı yaptı.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, komisyon üyesi milletvekilleri ile birlikte mecliste açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, dünyanın farklı coğrafyalarında kol gezen savaş, terör ve şiddet eylemlerinden dolayı en büyük bedeli ödemek zorunda kalan masum ve kayıp mülteci çocuklara gözlerini kapayan dünyaya çağrıda bulunduklarını söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak ilgili uluslararası kuruluşlara, bu konuda yeterli duyarlılığı göstermeyen Batılı ülkelerin büyükelçiliklerine bir mektup yolladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bu mektupta insanlık adına mühim bir çağrıda bulunuyor. Sembolik olarak Suriye’den yola çıkmış bir çocuk fotoğrafının parçalarına da yer vererek bir hassasiyetin uyanmasını temenni ediyoruz. Uluslararası kurumların yetkililerine, büyükelçilerine bu mektupla birlikte yolladığımız kayıp çocuk fotoğrafının parçalarını da iletmemizin anlamı, dikkatleri kaybolan çocuklara yöneltmektir” dedi.
Çavuşoğlu, halen Ukrayna’da devam eden savaş dolayısıyla, Birleşmiş Milletler ve UNICEF gibi uluslararası örgütler tarafından da teyit edilmiş verilere göre, en az yarısını çocukların oluşturduğu toplam 4,5 milyon Ukraynalının mülteci statüsüne düştüğünü, neredeyse her saniyede bir Ukraynalı çocuğun başka bir ülkeye iltica ettiğini ifade etti. Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raporlarında Avrupa’da her yıl rekor sayıda mülteci ve göçmen çocuğun kaybolduğunun teyit edildiğini belirtti. Çavuşoğlu, “Refakatsiz göçmen çocukların yarısının Avrupa’daki bazı kabul merkezlerine yerleştirildikten sonraki 48 saat içinde kaybolduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ukraynalı, Suriyeli, Afganistanlı veya Afrika’nın herhangi bir ülkesinden (hangi ülke olduğu fark etmez) yüzbinlerce çocuğun çatışma bölgelerinden kaçmaya çabalarken kaybolduğu, sonrasında insan kaçakçılığı, organ mafyası, cinsel istismar ve şiddet eylemleri ile karşı karşıya olduğu, bugüne kadar yayımlanan raporlarda açık bir biçimde ortaya konulmuştur” dedi.
Çocukların yaşanan bu dramda evlerini ve aileleriyle birlikte çocukluklarını ve geleceğe dair umutlarını kaybettiklerini belirten Çavuşoğlu şöyle konuştu:
“Aslında kaybolan dünya çocuklarının umudu değil, yarınlarımız. Peki bu dram karşısında Batılı ülkeler ne yapıyor? Dünyanın bu duruma gözleri kapalı maalesef. Avrupa’nın, Batı ülkelerinin bu krize yeterli bir tepki vermekten çok uzak olduğunu görüyoruz. Savaşlardan, bombalardan kaçarken kaybolan bu çocuklar nerede? Bizim evlatlarımız sıcak yuvalarımızda, peki savaş, tedhiş ve çatışma ortamında yuvaları dağılan yerinden yurdundan olan bu çocuklar ne vaziyette? Kaybolan mülteci çocukların akıbeti nedir?”
“Artık din, dil, ırk ayrımında bulunmadan, coğrafya ayrımı yapmaksızın yarınlarımızın güvencesi çocuklarımız için, kayıp mülteci çocukları görmezden gelmeyi bırakalım” diyen Çavuşoğlu Batılı muhataplarına şöyle seslendi:
“Mazlum ve mağdurları, tarihten günümüze saç, ten veya göz rengine göre tasnif etmeksizin ‘Yaratılanı severiz, Yaradandan ötürü’ anlayışıyla sahiplenmiş bir ülkenin fertleri olarak muhataplarımıza diyoruz ki, lütfen savaştan kaçan mazlum çocukların fotoğraflarından ayrılmış yapboz parçalarına bakınız ve dünyayı güzelleştiren çocukların kaybolan neşeli kahkahalarını, masumiyetlerini ve yalnızca çocuk olduklarını hatırlayınız. Kaybolan her çocuğun insan ticaretine maruz kaldığını, yeryüzünün kirli odaklarının elinde korkunç kâbuslara düçar olduğunu ve bu tehlikenin bir gün bizlerin de kapısını çalabilme ihtimalini sorgulayınız. Her fırsatta vaaz ettikleri insan hakları savunuculuğu karşısında Batı’yı sorumlu ve duyarlı davranmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklarımız için harekete geçmeye davet ediyoruz. Ukrayna, Suriye veya yeryüzünün herhangi bir yerinde savaştan kaçan refakatsiz çocukları bekleyen tehlikelerin büyüklüğünü muhayyilenizde canlandırmanızı rica ediyoruz. Çocukların çocuk olmasına imkan tanımayan, zorbalıklarla dolu bir dünyanın kimseye faydası olmaz. Unutmayınız! Körpe dimağlar, esir alınan dünyamızın geleceğidir.”
Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ettiklerini belirtti.
Kayıp çocuklar için el birliğiyle çaba sarf etmek gerektiğini belirten Hakan Çavuşoğlu basın açıklamasını Suriye’de savaş mağduru bir çocuğun parçaları kaybolmuş “puzzle” şeklindeki bir fotoğrafını göstererek gerçekleştirdi.
Fotoğrafın parçaları Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin büyükelçilikleriyle birlikte BM, UNICEF, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, DSÖ, Uluslararası Af Örgütü, AGİT gibi uluslararası kuruluşlara gönderildi. Toplantıya TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra komisyon üyeleri milletvekilleri AK Parti’den Osman Nuri Gülaçar, İbrahim Yurdunuseven, Atay Uslu, Pakize Mutlu Aydemir, Erol Kavuncu, Ahmet Salih Dal, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cengiz Demirkaya, Meliha Akyol, MHP’den Memet Bülent Karataş, Metin Nurullah Sazak, CHP’den Ali Haydar Hakverdi, Servet Ünsal, İYİ Parti’den Ümit Beyaz katıldı.

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