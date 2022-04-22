Karacabey’de minik Cemre, başkanlık koltuğunu devraldı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde minik öğrencileri ağırlarken, başkanlık koltuğunu da Ömer Matlı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Cemre Demirdağ’a bıraktı.

Gerçekleşen ziyarette öğrencilerden Ahmet Ali 23 Nisan adlı şiirini okurken, başkanlık koltuğuna oturan Cemre Demirdağ da “23 Nisan’ı çok seviyorum. Bu bayram bizim için ve ülkemiz için çok önemli. En güzeli de Atatürk tarafından bu bayramın biz çocuklara hediye edilmiş olması” dedi.

Belediye Başkanı Ali Özkan da çocuklara, ilçeye yönelik isteklerini sorduğunda park ve bahçelerin çoğaltılması, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların sürdürülmesi yönündeki taleplerini belirtmeleri üzerine kentte yapılan ve yapılması planlanan parklardan bahsederken, balkonundaki kumru yuvasını da çocuklara gösterdi.

Daha sonra Özkan, çocuklarla birlikte balkona yem koydu. Özkan, “Karacabey, ‘hayvan dostu’ olarak anılan bir şehir. Bu çerçevede hem evcil hem yabani fark etmeksizin, tüm hayvanları düşünerek hareket ediyor, zor durumda olduğunda hepsi için çabalıyoruz. Sizlerin bu duyarlılığı güzel. İleride makam sahibi olduğunuzda alacağınız kararlarla, onları daha da koruyup kollayacağınıza eminim” dedi.

Başkan Ali Özkan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı kutlu olsun. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olan sizler; ülkemizin, milletimizin geleceğisiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bizler, size daha iyi bir gelecek sunmak için çalışıyoruz. İnanıyoruz ki sizler de güzel vatanımızı gelecekte çok daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Her zaman yanınızdayız. Bu vesileyle, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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