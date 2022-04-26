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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meşe palamutlarını fidana dönüştürüp toprağa diktiler

İHA

Meşe palamutlarını fidana dönüştürüp toprağa diktiler

Nilüfer’de öğrenciler, doğadan topladıkları meşe palamutlarını önce çimlendirerek fidana dönüştürdü, ardından fidanları kendi elleriyle toprakla buluşturdu.
Nilüfer’de öğrenciler, örnek bir uygulamaya imza attı. Kayapa Şehit Jandarma Eyüp Gürsoy İlkokulu, Kayapa İlkokulu, 15 Temmuz İlkokulu ve Yaylacık İlkokulu öğrencileri, “Senin de bir meşen olsun” sloganıyla bir araya gelerek, Türkiye’de örnek olacak nitelikte bir proje gerçekleştirdi. Öğrenciler, doğadan topladıkları meşe palamutlarını ilk olarak kendi okullarında detaylı bir şekilde inceledi. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul sınıflarından 70 öğrenci, daha sonra meşe palamudunu çimlendirerek, fidana dönüşmesini sağladı. Bu gelişim sürecini dikkatle gözlemleyen öğrenciler, yetiştirdikleri fidanları da kendi elleriyle toprakla buluşturdu.
Unçukuru Mahallesi’ne giden öğrenciler, burada Nilüfer Belediyesi’ne ait araziye meşe fidanlarını dikti. Toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu vermeyi de ihmal etmeyen öğrenciler, keyifli bir deneyimi paylaştı. Doğa ve ağaç sevgisi ile çevre bilincini çocuklara küçük yaşlarda kazandırmayı amaçladıklarını belirten öğretmen Fatma Şahin Mehmetoğlu, “Dört okul koordineli bir şekilde hareket ettik. Bu proje sayesinde çocuklar, doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını çok daha iyi anladı ve benimsedi. Bu süreçte okullarımızda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle hem yeni bilgiler öğrendik hem de bildiklerimizi pekiştirdik. Geleceğe yeşil bir iz bırakmak istedik. Hedefimiz, bu projeyi önce Bursa’da ardından Türkiye’de yaygınlaştırmak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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