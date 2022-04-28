Bayramda hem damağınızı hem de sağlığınızı kestane şekeriyle dengeleyin

Ramazan ayının manevi iklimiyle huzur bulan vatandaşların bayrama sayılı günler kala dost ve akraba ziyaretleri için hediyelik, ziyarete gelecek konuklar için ise ikramlık alışverişiyle çarşı ve pazarlara hareket kattı. Vatandaşlar, alışverişlerinde damakların vazgeçilmezi ve vitamin deposu olan kestane şekerine yoğun ilgi gösteriyor.

Kestane şekeri dendiğinde kuşkusuz ilk akla gelen şehirlerin başında Bursa geliyor. Kestanenin toplanmasından soyulmasına, kaynamasından şerbetlenmesine kadar ince bir hassasiyet gerekiyor. Bu hassasiyete önem verilmediğinde hem tat açısından hem de sağlık açısından tehlikeli olabileceğini belirten Kardelen ve Yaylacık markalarıyla Bursa’nın geleneksel lezzetini sadece Türkiye değil dünyadaki birçok sofraya ulaştıran İlka Şekerleme ETicaret Müdürü Tolga Akgün, kestane şekerinin lezzeti ve sağlığa faydası nedeniyle bayramların vazgeçilmez hediyelik ve ikramlık ürünü olarak öne çıktığını söyledi. Ramazan ve Kurban bayramlarının salgın sebebiyle 2 yıldır daha az hareketliliğe sahne olduğuna değinen Akgün, önümüzdeki hafta başında başlayacak Ramazan Bayramı'nın eski günlerdeki gibi haraketli geçeceğini vurguladı. Saygı ve sevgiyle kucaklaşmayı özleyen vatandaşların gelen misafirlerini en güzel şekilde ağırlamaya hazırlandığını ifade eden Akgün, şunları söyledi:

“Misafirlerini ağırlayacak vatandaşların ikramlık tercihi ile ziyaretlere gidecek vatandaşların hediyelik tercihi havaların da sıcak olacağı düşüncesiyle ağır tatlılar yerine hafif ve sağlıklı tatlılar olacaktır. Kestane şekerinin de Türk kültüründe çok ayrı yeri var. Güçlü bir antioksidan olan kestane, içerdiği flavanoidler sâyesinde vücutta dolaşan zararlı serbest radikallere kalkan görevi üsteniyor. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek adeta doping etkisi yapıyor. Kestane, demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller bakımından da zengin olup, çok iyi bir potasyum kaynağıdır. Kestane pastası, kestane püresi ve kestane ezmesi gibi tatlı formatlarında kullanılan kestane şekeri, ayrıca yemeklerde lezzet ve kıvam artırıcı olarak da kullanılabiliyor. İlka Şekerleme olarak gelen talepleri karşılamak için her türlü hazırlığımız mevcut. Çeşitli ebat ve ambalajlarda 30’un üzerinde ürünlerimizi hem mağazalarımızda hem online olarak satışa sunuyoruz.”

Bursa’daki modern tesisinde hijyen ve sanitasyon kurallarına uyularak üretilen kestanenin doğal şeker ile tatlandırıldığını, çikolatalı ürünlerde de gerçek kakao kullandıklarını söyleyen Akgün, sağlıklı üretimin öncelikleri olduğunu ve bu üretimlerini aldıkları sektörde ilk kez ISO 22000 ve kısa süre önce de FSSC22000 belgelerini alarak tescillendiklerini söyledi.

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