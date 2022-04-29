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İş kazaları pandemi kadar tehlikeli... Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Doç Dr Nurettin Yamankaradeniz: "Dünya genelinde pandemi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ile iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı için hayatını kaybeden insanların sayısı eşit" İş Sağlığı ve Güvenliği BUÜ’de konuşuldu

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ile BUÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'nde özel bir etkinliğe imza attı.

İş kazaları pandemi kadar tehlikeli... Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Doç Dr Nurettin Yamankaradeniz: "Dünya genelinde pandemi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ile iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı için hayatını kaybeden insanların sayısı eşit" İş Sağlığı ve Güvenliği BUÜ’de konuşuldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ile BUÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde özel bir etkinliğe imza attı.
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Âdem Doğangün, AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, BUÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Doç. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, akademisyen, idari personel ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte kısa bir açılış konuşması yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 28 Nisan İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nün her anlamda büyük bir önem taşıdığına işaret etti. Konunun hem maddi hem de manevi öneminin bulunduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “İlk etapta maddi anlamda bakaca olursak, iş kazalarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının ülke ekonomisi için çok önemli katkıları olacağını söyleyebiliriz. Gelişmiş ülkelerin iş sağlığı ve güvenliğinde en fazla önlemi alan ülkeler olduğunu görüyoruz. En fazla iş sağlığı ve güvenliği önlemi alan ülkelerin de gelişmeye devam ettiklerini görüyoruz. Burada doğal bir dengenin oluştuğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. İlk göreve geldiğimiz andan itibaren üniversitemizin her yerinde, her noktasında ve her biriminde bu konuyu gündeme aldık. Bu alanda ciddi bir çalışma yapmamız gerektiğini gördük. Nurettin Yamankaradeniz hocamız ve ekibi sağ olsunlar işe el attılar. 3 yıl geride kaldı. Geriye baktığımızda neler yaptığımızı ve neler kazandığımızı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Konuya manevi anlamda bakacak olursak; kutsal kitabimiz Kur’anı Kerim’de ‘bir insanı yaşatan tüm insanlığı yaşatmış gibidir’ diyor. Sadece bu söze karşılık iş güvenliğini alsak ve tek bir insanın iş kazasına uğramasını engellesek, çok kıymetli bir işe imza atmış oluruz. İnsanların iş kazalarına maruz kalması, hayatını kaybetmesi veya sakat kalması ülkemiz ve milletimiz için her anlamda olumsuz sonuçlar getirir. Onun için öncelikle bu bölümde eğitim gören gençlerimizi böyle bir programı tercih ettikleri için tebrik ediyorum. Bu alanda çalışan kıymetli insanlara da yüce Allah’tan kolaylıklar diliyorum ” dedi.
Arama kurtarmada öncelik iş sağlığı ve güvenliği
AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu ise iş sağlığı ve güvenliği konusunun kendi yaptıkları çalışmalarda da son derece büyük bir önem arz ettiğini belirtti. Arama kurtarmanın güvenliğiyle ilgili çok sayıda faaliyet düzenlediklerini ve bu konuyla ilgili sınavlar yaptıklarını aktaran İl Müdürü Yalçın Mumcu; “Tüm personelimize iş sağlığı ve güvenliği konusunu özellikle dikte ediyoruz. Bu hepimiz için büyük bir önem taşıyor. Arama kurtarma ekiplerini akredite ediyoruz. Yani bu güvenlik standartlarını herkese uyguluyoruz. Örneğin tahkimat yaparken Avrupa’nın belirlediği standartlarda çivi çakıyoruz veya sedyenin kaç kilogram kaldırdığını bile hesaplıyor ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürütüyoruz. Amacımız, çalışanlarımızın güvenlik önlemlerini sonuna kadar almaları ve her zaman ilk sırada bu konuyu bulundurmalarıdır. AFAD Bursa olarak her zaman Üniversitemizin yanındayız. Burada da güzel bir ekip oluşturduk. Bu ekibi çok iyi seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum. Bursa genelinde 45 arama kurtarma ekibi var. Ekiplerimizi malzeme yönünden desteklemeye ve gelişimlerini sürdürmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Pandemi ile iş kazaları eşit sayıda insanın canını aldı
BUÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Doç. Dr. Nurettin Yamankaradeniz de dünya genelinde pandemi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ile iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı için hayatını kaybeden insanların sayısının eşit olduğunu vurguladı. Pandeminin dünya üzerinde meydana getirdiği etki ile iş kazalarının getirdiği etki arasında uçurum bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Nurettin Yamankaradeniz; “Konunun paydaşları olarak aslında üzerine düşmemiz gereken çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Bu konudaki duyarlılığı sadece özel kuruluşlardan, devlet yetkililerden veya üniversitelerden beklememek gerekiyor. Kimsenin tek başına yapacağı bir durum değil. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında çok kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Özellikle, Ağustos ayında hazırlıklarını bitirmeyi düşündüğümüz ve şuan üzerinde yoğun olarak çalıştığımız bir Avrupa Birliği projesi var. Bu proje iş sağlığı ve güvenliği alanında taşları yerinden oynatacak ve farkındalık oluşturacak. Bu proje çerçevesinde dijital bir eğitim merkezi kuracağız. Avrupa’da veya diğer gelişmiş ülkelerde böyle bir merkez yok. Koordinatörlük olarak aynı zamanda Üniversitemizde acil durum sırasında kendi ekibimizin olmadığını ve gelecekte ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı düşündük. Bunun üzerine kendi takımımızı kurmak için kolları sıvadık. Uludağ Üniversitesi Arama Kurtarma Takımı’nı kurduk. Pandemi sürecinde biraz işler yavaş ilerledi. Ancak yine de tüm kuruluş hazırlıkları tamamlandı. Takımı hareketlendirmeye başladık. AFAD ile sürekli bir işbirliği içerisinde yer alıyoruz. Bizlere destek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
İş sağlığı ve güvenliğinde tercih edilen 2.üniversite
Program konuşan Teknik Bilimler MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Öğr. Gör. Hüsra Gizem Akalp, 2013 yılından itibaren sektörün ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştirdiklerini söyledi. Ülkedeki güvenlik kültürünün arttırılması ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının azaltılmasına yönelik kalifiye iş gücünün sahaya kazandırılmasını misyon edindiklerinin altını çizen Öğr. Gör. Akalp; “Ülkemizde yer alan 104 ön lisans iş sağlığı ve güvenliği programları arasında en çok tercih edilen 2. Üniversite olduk. Bu durum da bizlere doğru hedeflere ilerlediğimizi gösteriyor” açıklamasında bulundu.
Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığını arttırmayı hedefleyen programda Üniversite bünyesinde çalışan personel ve akademisyenlerden oluşturulan arama kurtarma takımı ULUARK’ın tanıtımı yapıldı. Etkinliğin son kısmında ise TOFAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yangın Risk Yöneticisi Taner Çetintaş, Yeşim Tekstil Sosyal Uygunluk Müdürü Ahmet Öztürk, Reno Group İş Güvenliği Kısım Şefi Cem Süren ve Reno Group Ergonomi Uzmanı Selime Çavuşoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Dijital Dönüşüm ve İyi Uygulamalar” paneli gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım ile Moda Tasarım Bölümü de fuaye alanı içerisinde stant açarak akademisyen ve öğrencilerin tasarladıkları çalışmaları sergiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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