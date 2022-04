Bursa'da yangında can pazarı Çatısı alev alev yanan 3 katlı binada 'yardım edin' çığlıkları yükseldi

Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yükselen alevler mahalleliyi ayağa kaldırırken, içeride kalanların 'yardım edin' çığlıkları herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Değirmen Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın çatı katından dumanlar yükselmeye başladığını gören A.N., en üst kata çıktığında gözlerine inanamadı. 3 çocuğu da alıp aşağı inen A.N., alevlerin daha da yükseldiğini görünce çevredekilerden yardım istedi. Uyudukları için içeride mahsur kalanlar ise, 'yardım edin' diye bağırarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Bursa İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere ve dumandan etkilenenlere anında müdahale etti.

Kısa sürede alevler söndürülürken, mahsur kalanlar ise itfaiye ekipleri tarafından yürüyerek aşağı indirildi. Ambulanslarda tedavi gören vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

