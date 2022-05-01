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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti

İHA

Bursa'da hırsızların rahatlığı pes dedirtti

Bursa'da yaşanan iki ayrı hırsızlık olayında hırsızların rahatlığı kameralara yansıdı. Dükkanın önündeki motor kendilerininmiş gibi hareket eden 2 kişi ve çalacakları malzemeleri almaya taksi ile gelen hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi 3. Gönül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlardan yaka silken esnaf, ne yapacağını şaşırdı. Kapılara üst üste kilit yapan, güvenlik kamerası takan esnaf, hırsızlıkların önüne geçemiyor. Son yaşanan olaylardaki hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti. İlk görüntülerde, 2 genç dükkanın önündeki motorun yanına gelip anahtarının nerede olabileceğini kontrol ediyor. Dükkanda günün hesabını yapan kişileri umursamayan hırsızlardan erkek olanı motosiklete oturduktan sonra ayaklarıyla iterek çalıyor. Hesabı kapatıp dışarı çıkan esnaf, motoru göremeyince şaşkına dönüyor.
Motorun kaşla göz arasında çalındığını ifade eden Hüseyin Beyazova, "İş yerinde hesap kitap görürken, motoru alıp kaçmışlar. Kim olduğu belli değil. Bıktık biz bu hırsızlardan mazgallarımız çalındı, arkadaşımızın kepenkleri çalındı. Burada her akşam bir olayla karşılaşıyoruz" dedi.

Taksi ile kaçan sosyete hırsız
Diğer görüntülerde ise, 2 kişi daha önceden keşfini yaptıkları yere, gece bir kez daha geliyor. Çevrede oturan vatandaşların olmamasından faydalanan hırsızlar, üst üste kilitli olan kapıyı kırarak içeri giriyor. Çaldıkları ürünleri dışarı çıkaran zanlılar, yoldan çevirdikleri taksiye binerek kayıplara karışıyor. Sabah dükkanın kapısını açık gören işletme sahibi, içeriye girdiğinde ise 30 bin liralık malzemesinin olmadığını tespit etti. Nurettin Demir, “Hırsızlar gece saatlerinde buraya geliyor. Burada bulunan dükkanımın kapı kilidini kırıp malzemelerimin hepsini alıyor. Gece saatlerinde gelen hırsızlar, daha sonra ticarî plakalı bir araca malzemelerimi yükleyip kaçıyor. Ertesi gün geldiğimizde kapının kilidinin kırık olduğunu gördük. Polis ekiplerini çağırdık. Gelen polisler, rapor tuttur. Bu hırsızlar artık araba kiralamıyor, taksi tutuyor. Bunlar sanıyorum ki lüks hırsızlar. Bizim malzemelerimizi satıp, parayı buluyorlar” dedi.
Boyahane ustası Emin Kaya ise, "Hırsızlar buraya çok fazla dadandı. Korkuluklarımı söküp çaldılar, daha önce de alt komşumuzun dükkanını soymuşlardı. Bir an önce çare bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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