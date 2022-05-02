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Sakatlığı sebebiyle aylardır formasından uzak kalan Bursaspor’un Hollandalı futbolcusu Elton Acolatse, “3 puanla döndüğüm için mutluyum” dedi.

Bursaspor’da aylar sonra formasına Manisa FK maçında kavuşan Elton Acolatse, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Hollandalı futbolcu, sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalmasından dolayı üzgün olduğunu ancak artık yeşilbeyazlı takıma katkı sağlayabileceğini söylemişti. Manisa FK maçının 74. dakikasında Joao Pedro’nun yerine oyuna dahil olan Acolatse, son dakikalarda gösterdiği performansla da dikkat çekti. 31 kazanılan maç sonrası açıklama yapan 27 yaşındaki futbolcu, sakatlıktan sonraki ilk maçı olduğunu belirterek, “3 puanla döndüğüm için mutluyum” ifadelerini kullandı.

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