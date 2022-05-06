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Bosnalı kardeşten Dündar’a teşekkür Stari Grad Belediyesi’nin Altın Sebil Ödülleri’nin onur konuğu Dündar oldu

İHA

Bosnalı kardeşten Dündar’a teşekkür Stari Grad Belediyesi’nin Altın Sebil Ödülleri’nin onur konuğu Dündar oldu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kardeş şehir BosnaHersek’in Stari Grad Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ‘Altın Sebil Onur Ödül Töreni’ne onur konuğu olarak katıldı.
Osmangazi Belediyesi'nin kardeş şehirlerinden olan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın Stari Grad Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ‘Altın Sebil’ ödülleri sahiplerini buldu. Şehre katkı sağlayan kişi, kurum ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine verilen ödüller için düzenlenen onur konuğu olarak katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hacıbayriç bugüne kadar kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Tarihi ve kültürel bağlar güçlendi
Stari Grad Belediyesi ile 2007 yılında imzalanan protokolün ardından başlayan kardeş şehir ilişkilerinde, 2008 yılından itibaren teknik iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı anlamında ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Stari Grad, yani ‘Eski Şehir’, Saraybosna’nın en güzel kentlerinde biri. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Osmanlı’dan günümüze kadar gelen bir Türk şehri diyebilirim. Osmangazi Belediyesi olarak, kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde Stari Grad Belediyesi ile birlikte şehrin kalbi olan Başçarşı ve meydanın eskimiş olan altyapısını yeniledik. Başçarşı meydanındaki tarihi çeşmeyi yeniledik. Kardeş belediyemiz ile birlikte pek çok etkinliğe imza attık. Yaptığımız bu hizmetlerden dolayı 2014 yılında ‘Altın Sebil’ ödülü aldığımız kardeş belediyemizin ödül törenine bu yıl da onur konuğu olarak katıldık. İki halk arasındaki var olan derin tarihi ve kültürel bağların güçlenerek devam etmesi için bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman Bosna halkının, kardeş şehir Stari Grad halkının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
“Osmangazi, hep yanımızda oldu”
Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Saraybosna için çok önemli bir kent olan Stari Grad’ın, atalarından kendilerine bırakılmış en büyük miras olduğunu ifade eden Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hacibayriç de, “Onların ideallerine hizmet etmek, gelecek nesiller için güvenli ve tarihi kimliğini koruyan güzel bir şehir bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Saraybosna ve Stari Grad, Müslümanların, Hıristiyanların ve Yahudilerin birlikte yaşadığı bir Avrupa şehridir. Bu şehirde insanlar arasında hiçbir zaman duvarlar olmadı. Kardeş şehrimiz Osmangazi Belediyesi, bugüne kadar maddi ve manevi her konuda her zaman yanımızda oldu. Şehrimize önemli katkılarda bulundu. Bugün de, her zaman maddi manevi desteğini bizlerden esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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