Bursa Devlet Tiyatrosu, Karadeniz Tiyatro Festivaline katılacak

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “22. Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali” ne Bursa Devlet Tiyatrosu da katılıyor.

Nurduran Duman’ın yazdığı, Halil Akarsu’nun yönettiği, Cansu Yılmaz, Ceren Kayış ve Rabia Tutal’ın rol aldığı “Sonum başlangıcımdır” oyunu 13 ve 14 Mayıs 2022 tarihlerinde saat 20.00’de Trabzon Devlet Tiyatrosu Kızlar Manastırı Sahnesinde festival izleyicisiyle buluşacak.

22. Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivaline; “Trabzon Devlet Tiyatrosu “Kanlı Nigar”, Azerbaycan “On İkinci Gece”, Ankara Devlet Tiyatrosu “Leyla İle Mecnun”, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu “Kürk Mantolu Madonna”, Moldova “Kral Lear”, Gürcistan “Hedda Gabler”, Yunanistan “Aydaki İlk Çift” ve Filistin “Portakallar ve Taşlar” adlı oyunlarla katılıyorlar.

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