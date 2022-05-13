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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite sanayi işbirliğine çalıştay desteği

İHA

Üniversite sanayi işbirliğine çalıştay desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, iş dünyasından gelecek taleplerin değerlendirilmesi ve ÜniversiteSanayi işbirliğinin daha da üst noktalara taşınabilmesi adına önemli bir çalıştay gerçekleştirdi. BUÜ Yönetimi ve akademisyenlerinin hazır bulunduğu toplantıya iş insanları da yoğun bir ilgi gösterdi.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) ev sahipliğinde BTSO Binası’nda düzenlenen ’ÜniversiteSanayi İşbirliği Çalıştayı’na BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, ÜSİGEM Yönetim Kurulu Üyeleri, iş dünyası temsilcileri, Fakülte Dekanları, ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri ile akademisyenler katıldı.
Toplumun her kesimi ile diyaloglar devam ediyor
Programda bir açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldikleri ilk günden itibaren Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına yoğun bir mesai harcadıklarını vurguladı.
ÜSİGEM’i sırf bu amaçla güçlendirdiklerini ve gönüllü olarak burada görev alacak kıymetli iş insanlarını platforma aldıklarını aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda görüştüğümüz projelerin hangi aşamada olduğunu ve ilerleyen süreçlerde neler yapacağımızı ele alıyoruz. Toplantılarımızı bir ay üniversitemizde, diğer ay ise sanayi kuruluşlarında olacak şekilde aksatmadan gerçekleştiriyoruz. Birinci olarak her yaptığımız toplantıda samimiyetin biraz daha artmasını hedefliyoruz. İkinci olarak da şehirle bütünleşmiş konu başlıklarını dikkate aldığımızda merkezi yönetimler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleriyle, sanayicilerle bir araya gelerek çalışmalar yürütüyoruz. Çok sayıda proje belirledik. Bu projeleri yürütebilecek akademisyenler ile sanayicileri buluşturuyoruz” diye konuştu.
Bugüne kadar gelinen en iyi noktadayız
Üniversite sanayi işbirliği konusunun yıllardır gündemde olduğunu ancak bir türlü istenilen düzeyde geliştirilemediğini belirten Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bu olguyu yıkmak için daha fazla çalışmamız gerektiğine inandık. Üniversite ile sanayi ilişkisini güçlendirecek temelde dört mekanizma var. Bilimsel Araştırmalar Birimimiz, Teknoloji Transfer Ofisimiz, ULUTEK Teknoparkımız ve ÜSİGEM. Bunun yanı sıra Kamu Üniversite İşbirliği Portalı (KÜSİ) da kuruldu. Elimizdeki tüm imkanlarla sanayicilerimizin yanına gidiyoruz ve işbirliğini geliştirmek için her türlü yöntemi deniyoruz. Bu anlamda Üniversitemizde bugüne kadar gelinen en iyi noktadayız diyebiliriz. Ancak, Bursa çok daha iyilerini hak ediyor. Bizler de sanayi odaları, ticaret odalarıyla ve diğer tüm paydaşlarımızla bir araya gelerek çalışmalarımıza artı değer katmaya gayret ediyoruz. Bizlere destek veren, fikirlerimize ilgi gösteren ve işbirliği yapan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İstediğimiz sonucu elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Karşılıklı iyi niyet ile Üniversitemizi, iş dünyası temsilcilerini, Bursa’mızı ve ülkemizi çok daha üst basamaklara taşımak için gayret ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Sanayi doktora programı’nda türkiye 1. ligi
Yönetim olarak altı ayda bir memnuniyet anketleri yaptırdıklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, öğrenci, akademik ve idari personel ile dış paydaşların memnuniyet oranlarını ölçümlediklerini açıkladı. Tüm kulvarlarda oranların yükselişte olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversite sanayi işbirliği için yola çıkmıştık. Geldiğimiz noktada bu işbirliğinin yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. ULUTEK Teknoparkımıza doluluk oranları neredeyse yüzde yüzlere çıktı. ÜSİGEM, ÜniversiteSanayi işbirliğinin gelişmesine önemli oranda vesile oldu. İki tarafın da birbirine ihtiyacı olduğunu ve burada bir iletişim eksikliği olduğunu düşündük. Bu iş birliklerini çeşitli alanlarda geliştirmemiz gerekiyor. 2244 Sanayi Doktora Programı var. Bu alanda Türkiye'de 81 öğrenci ile birinciliğe sahibiz. En yakın rakibimize fark atmış durumdayız. Bu birincilik, Bursa sanayisinin ArGe’ye, bilime aslında çok fazla önem verdiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.
Ulutek ve TTO çalışmalara değer katıyor
Sanayicinin taleplerini karşılayabilecek bilgi birikimi ve özgüvene sahip olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Kılavuz: “Göreve geldiğimizde kapanmak üzere olan bir Teknoloji Transfer Ofisimiz vardı. Şuanda Türkiye'nin önemli teknoloji transfer ofislerinden biri haline geldi. Bu kuruluş, üniversite ile sanayi arasında köprü görevi görmektedir. Patent konusunda da çok iyi mesafeler kat ettik. ULUTEK, hali hazırda en fazla patent üreten firmaların yer aldığı sıralamada ilk 5 teknokent arasında gösteriliyor. En fazla patent başvurusu yapan ilk 6 üniversite arasında yer alıyoruz. Son iki yıl içerisinde patentlerimizden ticarileşenler oldu. ÜSİGEM aracılığıyla yürütmüş olduğumuz faaliyetler karşılıklı işbirlikleriyle güzel projeler ortaya çıkmaya devam ediyor” dedi.
Hedef en iyiler arasında yer almak
Bursa’nın her zaman daha iyisini hak ettiğini belirten Rektör Kılavuz, hedeflerinin İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi ve Gebze Teknik gibi belli alanlarda mesafe kat etmiş üniversiteler düzeyine gelmek olduğunu söyledi. Kılavuz: “Bu hedefe ulaşabilmenin yolu da iş dünyası ile birlikte hareket etmekten geçiyor. Bu potansiyel üniversitemizde de şehrimizdeki iş dünyası temsilcilerinde de vardır. Bilgi gücüne sahip akademisyenlerin potansiyellerinin yükseltilmesi için çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta, akademik kadromuzun mevcut potansiyelinin sadece yüzde 30’unu kullanmasıyla mümkün olmuştur. Bu potansiyeli yüzde 40 veya yüzde 50’lere çıkarabilirsek, çok daha başarılı sonuçlara imza atacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu. Çalıştaya katılan iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler de ÜniversiteSanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına atılması gereken adımlar konusunda fikirlerini paylaştı. Benzer programların ilerleyen günlerde tekrar edilmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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