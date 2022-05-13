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Bursa'da okullara tükettikleri fazla enerji için 'ağaç borcu' kesiliyor

DHA

Bursa'da okullara tükettikleri fazla enerji için 'ağaç borcu' kesiliyor


Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-BURSA'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen 'Yeşil Karne' projesi ile fazla karbon salınımı yapan okullara 'ağaç borcu' kesiliyor. Proje sayesinde 1 yılda kentteki 3 okulun öğrencileri, toplam 4 bin 406 ağaç dikti. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Öğrencilerimiz özellikle kendi mahallelerindeki ağaç dikim kampanyaları ile sıfır atığa ve sıfır derece kirliliğe ulaşmış oluyor" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2015 yılında hayata geçirilen 'Enerji Verimliliği Projesi', 2017'de yapılan mevzuat değişikliğiyle 'Enerji Yönetim Birimi' adını aldı. Elektrik, mekanik, bina, ısı, yalıtım veya farklı konularda çalışan uzmanların bulunduğu birim, ilk olarak okullardaki enerji verimliliğine odaklanıp, veri tabanı oluşturdu. Planlama ile okullardaki su, doğal gaz ve elektrik tesisatlarının bakımı yapıldı, sistemleri çevreci olanlarla değiştirildi. Enerji tüketimlerini okuyan sayaçlar yerine de akıllı sayaçlar takıldı. Böylece tüketilen enerji miktarı Enerji Yönetim Birimi'nce merkezden görülüp, Enerji Verimliliği Portalı (EVeP16) üzerinden takip edilmeye başlandı. Tüketim değerlerini aşan okullar tespit edilip, yönetimlerine uyarılar yapıldı.
3 OKUL 1 YILDA 4 BİN 406 AĞAÇ DİKTİ
'Yeşil Karne' projesi ile de okullarda atık önleme, azaltma, geri kazanım, su ve enerji verimliliğinden elde edilecek fırsat ve kazanımlar ile ilgili bilinç oluşturuldu. Ayrıca Enerji Verimliliği Portalı verilerine göre, fazla karbon salınımı yapan okullara 'ağaç borcu' kesildi. 'Ağaç borcu' olan okullardaki öğrenciler, bulundukları ilçe ve mahallelere fidan dikerek, doğaya katkı sağladı. Enerji tasarruf uygulamaları ve dikilen ağaçlarla 'karbon ayak izleri'ni de sıfıra indirme hedefine ulaşıldı. Proje kapsamında 2019-2020 yılında Zuhal Dörtçelik Meslek Lisesi 2 bin 30 ağaç, Çakırca İlkokulu 1208 ağaç, BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi 1168 ağaç dikerek ilk 3'te yer aldı.
'6 YILDA 25 MİLYON LİRA TASARRUF ELDE ETTİK'
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Çevre Dostu Bin Okul' projesinin çok çarpıcı olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Bursa'da da 'Çevre Dostu Bin Okul' projesi kapsamında 17 okulumuzu bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre, dünya normlarına uygun olarak hızla hazırlıyoruz. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir Enerji Yönetim Birimi var; Türkiye'de belki de ilk defa Bursa'da oluşturuldu. Birimimiz, okullarda çok önemli çalışmalar yaptı. Değerli bir yazılım, öğretmenlerimiz tarafından üretildi. Teknik öğretmenlerimiz, enerji verimliliğini okullarda en üst düzeye çıkarmak için merkezi kontrollü ve okul panelli kodları bize ait olan bir yazılım üretti. Bu yazılım sayesinde 2016 yılından günümüze kadar tüketimde 25 milyon liralık tasarruf elde ettik" dedi.
'ÇEVREYİ KİRLETTİKLERİ KADAR AĞAÇ DİKİYORLAR'
Ağaç borçlandırma kampanyası ile ilgili de konuşan Gür, "Çocuklarımız her ne kadar bilinçlendirilse de yapmış oldukları sarfiyat bulunuyor. Örneğin, bir doğal gaz yanmasıyla birlikte ortaya çıkan karbon salınımı ve elde ettikleri verimlilik miktarı. Çevreyi kirlettikleri kadarını düşerek, bir ağaç dikme kampanyasına giriştik. Öğrencilerimiz özellikle kendi mahallelerindeki ağaç dikim kampanyaları ile sıfır atığa ve sıfır derece kirliliğe ulaşmış oluyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-05-13 12:31:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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