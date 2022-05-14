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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mobilya’nın başkenti İnegöl gastronomi için kolları sıvadı

İHA

Mobilya’nın başkenti İnegöl gastronomi için kolları sıvadı

Asırlık lezzetleri gün yüzüne çıkaran İnegöl, gastronomi şehirleri olan Gaziantep, Hatay ve Afyon’a rakip oluyor. 150’ye yakın İnegöl lezzeti 95 kırsal mahallede 2 yıl bir süreyle araştırıldı.
Balkanlar, Kafkaslar ve Türki Cumhuriyetleri ağırlıklı halkın bir arada kardeşçe yaşadığı mobilyanın başkenti ilçede meşhur İnegöl köftesinin baş aktör olduğu Gastro İnegöl Lezzetleri artık Türkiye ve Dünya vitrininde.
İnegöl Belediyesi gastronomi şehri olmak adına 150 çeşit lezzeti araştırıp Gastro İnegöl organizasyonu ile yöresel lezzetleri seçkin davetlilere anlatarak beğenisine sundu. Gastronomi lezzetlerinin yer aldığı lansmanda; İnegöl Çiftetellisi, Kestaneli Kelem Sarma, İnegöl Balkabağı Humusu, Çıbrıkalı Peynir ve Ispanaklı Ulevak, İnegöl Simidi eşliğinde İnegöl Çorbası, ara sıcak olarak Kıymalı Patatesli Boşnak Böreği ile Kıymalı Pırasalı Arnavut Böreği, yumurtalı İnegöl Piyazı, İnegöl Köfte, İnegöl Büryan (İnegöl Mişoriz), Kuru Erikli Yahni ve İnegöl Tepsi Mantısı, İnegöl Sütlü Kadayıf Tatlısı ve İnegöl Kabak Tatlısı ikram edildi.
Sanayisi ve tarımıyla adından söz ettiren Bursa'nın İnegöl ilçesi asırlık lezzetleri ile gastronomide de bir başarı hikayesi yazmak için kolları sıvadı. 95 kırsal mahallede 2 yıl süren taramalar sonucunda 150’ye yakın yöresel lezzetin gün yüzüne çıkarılmasıyla, Gastro İnegöl’ün temelleri atıldı. İnegöl, gastronomi alanında yapacağı yeni atılımlarla Gaziantep, Hatay ve Afyon mutfağına rakip olmaya hazırlanıyor.
Tanıtım İnegöl türküleri ile birlikte yapıldı
Özellikle turizmin önemli bir ayağı olan gastronomi konusu şehrin ana gündemini oluştururken, 2 yıl süren çalışmalarla asırlık lezzetlerin gün yüzüne çıkarıldığı Gastro İnegöl’ün lansmanı düzenlendi. İnegöl’ün eşsiz lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlikte, İnegöl türküleri dinlendi, gastronomi alanında konulan hedefler açıklandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ümüz büyüyor, gelişiyor. Sanayi gücüyle, tarımıyla, turizmiyle ve insan gücüyle beraber gelişmeye devam ediyor. Bizler de şehrimizi tüm bu alanlarda geliştirmek adına çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bugün de buradaki amacımız turizmde ve turizmin önemli bir ayağı olan gastronomide şehrimizi ön plana çıkartarak bu ağın içerisine dahil olmak” dedi.
Bu şehirde bir asırdır köfte kokusu var
İnegöl mutfağının baş aktörünün İnegöl Köftesi olduğuna dikkat çeken Alper Taban, “İnegöl; farklı kültürlerin birbirinden lezzetli, sofralarımızı zenginleştiren lezzetleriyle dikkatleri çekmektedir. Köfte, bizim gastronomide baş aktörümüzdür. Şehrimizin markalarından bir tanesidir. Şehrimizde de böyle bir aktörün varlığı bizlere fazlasıyla cesaret vermiştir. Ayrıca bu zenginliğimizi besleyebilmek adına 2 yıldır belediyemiz içerisinde oluşturduğumuz uzman ekibimiz köylerimizi, kırsal mahallelerimizi taradılar. Öncelikle gastronomi olmak üzere türküler, maniler, yöresel kıyafetler, sözlü tarih çalışmaları, tarihi eser taramaları yapılan bu çalışmaların bütününü göstermektedir” diye konuştu.
10 manka tescilli 11 coğrafi işaret başvurusu var
Taban sözlerine şu şekilde devam etti: “Yine köfte, ayçekirdeği gibi var olan tescilli markalarımızın yanı sıra yenilerini de ortaya çıkarmak adına yaklaşık 10 tane marka tescili ve 11 adet de coğrafi işaret başvurusunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Gelişime açık, sürekli kendini zinde tutan, turizmin önemli bir ayağı olan gastronomi şehirlerin önemli bir tanıtım ayağı olma yolunda hızla ilerliyor. İnegöl olarak bu gelişimden ve canlılıktan hak ettiği karşılığı alabilmek adına da şehrin tüm dinamikleriyle beraber, ayakları yere basan, prensipli, ileriye dönük projelerle Gastro İnegöl markasını ülkemizde ve dünyada tanınır bir marka haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bir başlangıç. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarla her geçen gün üzerine koyarak bu ağın içerisinde İnegöl adının yer almasını canı gönülden istiyoruz.”

İnegöl'ün bir çok yemeği var
Başkan Taban’ın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin de kürsüye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yaptı. Şahin, “Türkiye’nin ilk İlçe Kent Müzesine sahip İnegöl’ümüzde, uzman ekiple birlikte şehrin lezzetlerinin de tanıtılması noktasında bir çalışma başlatıldı. İnegöl lezzetlerinde de kozmopolit bir yapıya sahip. İnegöl’ün sadece köftesi değil, birçok yemeği de var. İşte bunları tanıtabilmek İnegöl turizmine önemli katkı sağlayacak” ifadelerinde bulundu.

İnegöl hak ettiği yere ulaşacak
Kaymakam Eren Arslan da İnegöl’ün gastronomi alanında hak ettiği yere ulaşacağını vurgulayarak; “Üreten şehir olarak tanımladığımız İnegöl’ümüzün var olan gücü ve değerlerinin yanında turizmde de hak ettiği yeri alabilmesi adına bu anlamda başlattığımız çalışmanın bir ayağı olan Gastro İnegöl etkinliği, şehrimizin zenginliğini ortaya koyması açısından çok kıymetli. İnegöl; barındırdığı kültürel zenginlikle, üretim gücüyle, taşıdığı kültürel değerleriyle çok zengin bir mutfağa sahip. İnegöl gastronomide de hak ettiği yeri alacak inşallah” şeklinde konuştu.

"Z" kuşağına özel hızlı menü
Kültür Bakanlığı sanatçısı Rıdvan Sayın’ın seslendirdiği İnegöl Türküleri eşliğinde İnegöl’ün lezzetlerinin ikram edildiği Gastro İnegöl Lansmanı salon girişinde de bu lezzetlerin görselleri sunuldu. Koridor şeklinde hazırlanan mini sergide Gastro İnegöl’ün baş mimarı yemekler tanıtıldı. Aynı zamanda gençler için İnegöl Köftesinden oluşturulan ve Z Kuşağı Menüsü ile Hızlı Menü isimlerinin verildiği fastfood menülerinin tanıtımları da yapıldı. Hem lezzeti hem görselliği ile öne çıkan tanıtım masaları da konuklardan büyük ilgi gördü.

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