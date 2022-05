Dağ başında yılda bir kez düzenleniyor, akın akın geliyorlar Yılda bir kez düzenleniyor, 10 binlerce kişi geliyor

Bursa'da yılda bir kez kurulan pazara vatandaşlar akın akın geliyor. Düzenlenen etkinlikte 10 bin kişi buluştu.

Mudanya ilçesinin Hançerli köyünde 700 yıldır yılda 1 kez şenlikler düzenlenip pazar kuruluyor. Düzenlenen şenliklere Mudanya ilçesinin köylerinde yaşayan vatandaşlar ağırlıklı olarak katılıyor, eski dostlar birbirini görürken, gençler ise kurulan etkinlik alanlarında doyasıya eğleniyor. Yılda bir kez kurulan pazarda vatandaşlar bol bol alışveriş yapıyor. Etkinlik çevre ilçelerden ve Bursa'dan her yıl 10 bin kişiyi ağırlıyor.

Bursa'nın kuşatmasında İstanbul'dan deniz yoluyla asker, silah ve gıda yardımlarını engellemek için Orhan Gazi tarafından görevlendirilen Karakeçili aşiretinden komutan Hançer Ali, her yıl etkinliklerin düzenlendiği alanda 70 askeriyle birlikte Bizans askerleriyle yaptığı savaş sonrası şehit oldu. Bu alanda düzenlenen etkinlik 700 yıldır devam ediyor. Etkinliklere katılanlar Hançer Ali ve askerlerine dua ederken burada dostlarıyla buluşma imkanı buluyor.

Köylerinde düzenlenen etkinliklerin yüz yıllardır devam ettiğini ifade eden Hançerli Muhtarı Halil Bayındır, "Köyümüzdeki etkinlikler Orhan Gazi Han zamanından itibaren düzenleniyor. Osmanlı zamanında bu etkinliğin masraflarını Fatma Sultan Vakfı karşılıyordu. Şimdi biz köy halkı olarak karşılıyoruz. Buraya Bursa ve çevre ilçelerden 10 bin kişi katılıyor" dedi.

Hançerli sakini öğretmen Nurettin Sevinç ise, "Bu şenlik Osmanlı'dan bize kaldı. Burada etkinlik Orhan Gazi Han'ın komutanı Hançer Ali'nin 70 askeriyle birlikte şehit olmasıyla birlikte başlıyor. Her yıl burada türbede dualar okunuyor, kurulan pazarda alışverişler yapılıyor. Eski dostlar birbirini görme imkanı buluyor. Bu şenlik yılda bir kez düzenleniyor. Ağırlıklı Mudanya ilçesinin köylerinden olmak üzere çevre ilçelerden insanlar yoğun katılım sağlıyor, şenlik alanı ve yolu dolup taşıyor. İnsanlar burada piknik yapıp güzel vakit geçiriyor. Her yıl bu etkinliği düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

