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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'ü daha iyi tanıyan okul belli oldu

İHA

İnegöl'ü daha iyi tanıyan okul belli oldu

İnegöl Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 'İnegöl' konulu yarışma ile İnegöl’ü daha iyi tanımaları adına yapılan yarışmada Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi 1’inci oldu.
Gelecek nesillerin İnegöl'ü, yaşadığı kenti daha iyi tanımaları hedefiyle İnegöl’de 2020 yılında ilk kez düzenlenen liseler arası İnegöl konulu bilgi yarışmasının 2’ncisi bu yıl yapıldı. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen organizasyona bu yıl tüm özel ve devlet okulları katılım sağladı. 27 okul ve 81 öğrencinin yer aldığı yarışmanın ön elemeleri sonucunda ise 7 okul finalde karşı karşıya geldi.
Sorularını özel komisyonun hazırladığı final, büyük bir çekişmeye de sahne oldu. Final yarışması 20 soruyla gerçekleştirildi. Her bir soru 10 puan olmak üzere en yüksek puanı alan okul yarışmanın birincisi seçildi. Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi 1’inci olurken, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi 2’nci ve Altın Nesil Okulları 3’üncü oldu. Yarışma sonucunda 1’inci olan okula 5 bin TL, 2’nci olan okula 3 bin TL ve 3’üncü olan okula ise 2 bin TL ödül takdim edildi.

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