İnegöl’de Düğün Kültürü Sergisi açıldı

İnegöl Belediyesi, 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü çerçevesinde İnegöl Kent Müzesi organizasyonuyla “İnegöl’de Düğün Kültürü” isimli sergi hazırladı. Eski düğünleri hatırlatan serginin açılışına katılanlar, maziye yolculuk yaptı.

Birçok kültür etkinliğinin ve sergilerin merkezi konumuna gelen İnegöl Kent Müzesi, bugüne kadar birbirinden kıymetli 149 sergiye ev sahipliği yaptı. Bugün 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü’ne özel düzenlenen “İnegöl’de Düğün Kültürü” sergisiyle 150. serginin açılışı yapıldı. İnegöl’ün kadim bir şehir hüviyetine sahip olmasına katkı sağlayan kültür çeşitliliğinin dışa yansıyan en görünür özelliği olan kıyafetlerin sergilendiği, İnegöl’e has bir kültür olgusunun oluşmasına vesile olan Düğün Kültürünün A’dan Z’ye yansıtıldığı sergide; Kent Müzesinin koleksiyonunda yer alan kıyafetler, tel kırma işlemeler, kanaviçeler, cepkenler, bir düğünde olması gereken her bir materyale yer verildi.

Kız isttemeden nişana, gelin hamamından kınaya, çeyizden paça gününe ve damat tıraşına kadar her bir detayın yer aldığı serginin açılışına yoğun katılım oldu. Açılışa, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Mitroviça Belediye Başkanı Bedri Hamza ile çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışı öncesi bir dizi ziyaret için İnegöl’e gelen Mitroviça Belediye Başkanı Bedri Hamza kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Hamza, “İnegöl’de bulunmaktan çok mutluyum. İnegöl’ü gezdik, kardeşlerimizle bir araya geldik” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bugün aramızda kıymetli misafirlerimiz var. Mitroviça Belediye Başkanımız ve heyeti aramızdalar. Birkaç gün Bursa’da ve birkaç gün de İnegöl’de olmak üzere güzel bir program icra ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

İnegöl, Türkiye’nin özeti

Kıymetli bir organizasyon için bir arada olduklarını kaydeden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bugün buradaki organizasyon bizler için çok kıymetli. Nihayet itibariyle burada biz yerelleşmenin bir yansıması olan düğün kültürünü şehrimizde tanıtalım ve gelecek kuşaklara aktaralım istedik. Bunu da 18 Mayıs Dünya Müzeler Gününde daha anlamlı kılmak istedik. 149 sergi yapıldı müzemizde bugüne kadar. İnşallah daha yenilerini yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz İnegöl göçlerle oluşmuş bir şehir. Balkanlar, Kafkaslar, beraberinde Türkiye’nin 81 vilayetinden vatandaşlarımız burada mukim. Türkiye’nin bir özeti var İnegöl’de. Bunu da aslında fırsata çevirmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gastro İnegöl adı altında bir açılım gerçekleştirdik. Bu toplam zenginliğin bir sonucu olarak ortaya çıktı.”

Sergi içeriği

Serginin içeriği hakkında da bilgi veren Taban, “Bugün burada ne göreceğiz? Müzemizde kız isteemeden nişana, gelin hamamından kınaya, çeyizden paça gününe ve damat tıraşına kadar her bir detayı bulabileceğiniz güzel sunumları sizler için hazırladık. Burada mankenler üzerinde düğünlerde giyilen kıyafetleri görüyorsunuz. Bunların her birini burada görme fırsatı bulmuş olacağız. Yine bir düğün hatırası bölümümüz var. Burada fotoğraf çekinerek bu anı inşallah ölümsüzleştirmiş olalım istiyoruz. Sergimizi aynı zamanda web sayfamız üzerinden dijital sergi bölümünden de ziyaret edebilirler. Ayrıca 31 Mayıs tarihine kadar da Müzemizde açık kalacak. Bugün 50 yıllık evliliği doldurmuş çiftlerimizi de davet ederek örnek aileler olarak toplumumuza tanıtmak istedik. Kendileri kutsal olan evlilik müessesesini 50 yıl gibi bir süre birlik ve beraberlik içerisinde nasıl geçirdiklerini herkes görsün istedik. Çünkü günümüzde maalesef boşanmaların arttığını görüyoruz. Bir yastığa baş koymak adına çıkılan yolda çok küçük sebepler buna mani olmamalı diye düşünüyoruz” diye konuştu.

50 yıl ve üzeri evliliğini sürdüren örnek çiftler sergi açılışına davet edildi. Burada 3 çifte, hediye takdimleri yapıldı. Ardından kurdele kesimi ile sergi açıldı.

