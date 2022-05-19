11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı

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Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 11 araçtan toplam 247 bin liralık hırsızlık yapan F.U. (23), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda 11 araçtan 247 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin F.U. olduğunu belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, F.U.´yu yakalayarak, gözaltına aldı. F.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-05-19 16:18:45



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