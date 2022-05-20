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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım MTAL Velileri Çocuklarının Başarılarıyla Gururlandı

İHA

Yıldırım MTAL Velileri Çocuklarının Başarılarıyla Gururlandı

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velileri çocuklarının başarılarıyla gururlandı.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yıldırım MTAL Gurur Çayı etkinliği, iki yıllık zorunlu aranın ardından gerçekleştirildi. Sınıf birincisi olan öğrencilere ve velilerine yönelik düzenlenen etkinlikte öğrencilere onur belgesi takdim edilirken velilere de sertifika ve fotoğraf hediye edildi.
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Ömer Yılmaz, iki yıllık zorunlu aranın ardından böyle güzel bir etkinliği tekrardan düzenleyen Koordinatör Öğretmenlerimiz Özlem Kotanoğlu ve Dilek Ezer’e teşekkür ederim. Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak her zaman önceliğimiz öğrencilerimizin akademik ve mesleki alanlarda başarılarını arttırmalarına katkıda bulunmaktır. Okulumuz son yıllardaki tercih edilme oranları ve puanları ile Yıldırım’da bulunan başarılı okullardan birisi haline gelmiştir. Hedefimiz mesleki eğitim gören öğrencilerimizin sektör de ve üniversite hazırlık döneminde başarılı olmalarını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimizi her zaman desteklemeye eğitim ve öğretim de yenilikçi projelerle tercih oranımızı arttırmaya devam edeceğiz. Bugün de burada başarıları ile bizleri ve siz değerli velilerimizi gururlandıran öğrencilerimize belgelerini takdim etmek için bir araya geldik. başarıları ile ailelerini gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ederim” dedi.
Program Koordinatörü Dilek Ezer, “ hayatımızın her anında başarıya ulaşmak için harcanılan emeğin ve zamanın mutlaka bir karşılığı olmasını beklemekteyiz. Bazen yorulur, yıpranır ve vazgeçmeyi düşünürüz. İşte böyle zamanlarda en yakınlarımızın ailelerimizin güveni ve desteği bize ilham verir. Sizler de gözbebeğiniz olan yavrularınıza verdiğiniz destekle bugün onların başarısını paylaşmayı hak ettiniz. Bugün okulumuzdaki 32 şubenin 1. Dönem not ortalamaları baz alınarak sınıf birincisi olan öğrencilerimizin velilerine yani sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Proje Koordinatörü Özlem Kotanoğlu, ”Başarı her insana altın tepsi ile sunulmaz. Bazılarımız Efsane Pilot gibi yarışı geride başlamış olsak da azmimiz ve kararlılığımız ile birinciliği göğüsleyebiliriz” dedi.
Etkinlikte duygu ve düşüncelerini ifade eden 11 Gazetecilik Alanı Öğrencisi Medine Men’in velisi Duran Men “Başta bana bu güzel duyguyu yaşatan kızım Medine Men’e teşekkür ediyorum ve siz değerli okul idarecileri ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.
Etkinlik öğretmenler, sınıf birincisi öğrenciler ve velileri ile birlikte toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

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