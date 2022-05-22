Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan Ekrem Uslu (60) hayatını kaybetti.
Olay saat 18.00 sıralarında Kayapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Uslu, 16 KBN 90 plakalı traktörüyle tarlasına giderek, otları biçmeye başladı. Eğimli tarlada biçme işlemi yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Ekrem Uslu, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Uslu´nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekrem Uslu´nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-05-22 19:47:49
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