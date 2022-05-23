Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde Gökhan Dinçer güven tazeledi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından mevcut başkan Gökhan Dinçer, yeniden başkan seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı BUSKİ Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banazve genel kurul üyeleri katıldı. Divan Başkanlığını Fehim Ferik’in yaptığı genel kurulda, mevcut başkan Gökhan Dinçer, kulüp başkanlığı için tek aday oldu. Faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ibrasının ardından yapılan oylamada Gökhan Dinçer, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı’na tekrar seçildi. Ayrıca genel kurulda kabul edilen tüzük değişikliği ile 16’şar kişi olan kulübü asil ve yedek yönetim kurulu üye sayısı 10’a düşürüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediyespor Onursal Başkanı Alinur Aktaş, “Haftaya Büyükşehir Belediyepor Kulübü kongremizle başladık. Sporla başladığımız için inşallah güzel ve bereketli bir hafta olur. Kulübümüzde bugüne kadar hizmet eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız fedakarlık yaparak görevi üstleniyorlar. Ekonomik sıkıntıların konuşulduğu, birçok belediye kulüplerinin bu işlerden çekildiği, küçüldüğü dönemde biz mevcut yapıyı devam ettiriyoruz. Bununla birlikte görüyoruz ki tüm sporcuların heyecanı, dinamizmi var. Dolayısıyla bu potansiyeli değerlendirmek için Bursa Büyükşehir Belediyespor bence güzel işlere imza atıyor. Emeği geçen, yönetici ve antrenörarkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularının şehri gururlandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Mesela Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün milli taekwondocusu Hatice Kübra İlgün, Olimpiyatta madalya elde ederek Bursa tarihi için çok önemli bir başarı kazandı.Bunun devamının da geleceğini düşünüyorum.Futbol popüler bir spor olmasına rağmen diğer branşlarda da önemli çalışmalara imza atılıyor. Büyükşehir belediyeleri arasında üst liglerde en fazla takımı olan biziz. Voleybolundan, basketboluna, masa tenisinden güreşine sporcularımız Türkiye’nin dört bir yanına hareket halindeler. Yurt içinde ve yurt dışında farklı müsabakalara katılıyorlar. Bugüne kadar bu yapıya hizmet etmiş arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de “Bundan 4,55 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’ın bizi yönetim kuruluna davet etmesiyle birlikte başlayan süreçte yine kendilerinin takdiriyle 2. dönem Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı olarak göreve devam edeceğim. Geçmiş dönemde birlikte çalıştığımız ve bize katkı koyan yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herhangi bir menfaat gözetmeksizin faaliyetlere büyük özveriyle katıldık. O yüzden kendilerine teşekkür ediyorum. Yeni dönemde çalışacağımız arkadaşlara da şimdiden hayırlı çalışmalar diliyorum. 1980 yılında 5 branşla kurulmuş, şu anda 22 branşta 55 binin üzerinde lisanslı sporcusuyla 7’den 70’e Bursa’nın her insanına hizmet etmeye çalışan bir yapıyız. Tek amacımız sportif başarı değil bunula birlikte gençlerin spor yapmasını ve sporun onların hayatlarının bir parçası olabilmesini sağlayabilmek” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor’da Gökhan Dinçer başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Gökhan Dinçer, Nurullah Yıldız, Yusuf Konat, Dergah Mansur Alkan, Osman Hüray Yıldız, Yunus Emre Gelen, Şakir Furkan Baştürk, Erol Akbaş, Cemil Ünlü, Yavuz Yılmaz.

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