Nilüfer'de su kesintisi

Nilüfer ilçesinin bazı mahallelerde çalışmadan dolayı su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Minareliçavuş Mahallesi, Cezaevi Caddesi Minareliçavuş CaddesiMeşe CaddesiAtalay Caddesi ile Mavi Caddesi 8. Sokak arasında kalan bölge ve Balat Mahallesi Cezaevi Cadde ile Barboros Sokak ve bağlı sokaklar arasında kalan bölge ve civarında 24.05.2022 tarihinde, 10.0018.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır"

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