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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da 2021 yılında 525 proje Avrupa Kalite Etiketi aldı

İHA

Bursa’da 2021 yılında 525 proje Avrupa Kalite Etiketi aldı

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü eTwinning Kalite Etiketi Ödül Töreni gerçekleştirildi. Bursa'da 2020 yılında 200 proje Avrupa Kalite Etiketi alırken 2021 yılında ise 525 proje bu etiketi alarak büyük başarı sağladı.
Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda hareketli başlayan eTwinning Ödül Törenine, Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, eTwinning Ulusal Destek Servisi Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya Bal, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Mustafa Kahya, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ile eTwinning projesinden sorumlu ilçe milli eğitim şube müdürleri, etiket alan okulların müdürleri ve kalite etiketi alacak öğretmenler katıldı.
Programda konuşan Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, “eTwinning İl Koordinatörümüz bizimle birlikte 43 ülkenin projede iş birliği yaptığını ifade etti. Bu anlamda bayrağımızı en önde tutmak zorundayız. Bursa olarak bize yakışan da budur. Bu başarının şehrimiz için devamını diliyor, emeği geçen herkese Bursa Valiliğimiz ve Bursa’mız adına teşekkür ediyorum.” dedi.
Programı nedeniyle il dışında bulunan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür törene video mesaj gönderdi. Gür, gönderdiği mesajda şunları söyledi: “eTwinning projesi çerçevesinde öğretmenlerimiz, eğitim ortamlarına farklı yaklaşımlarını hayat boyu öğrenme ilkeleri ışığında çok özel bir şekilde öğrencilerimize aktardılar. Bursa’daki eğitimin gelişimine katkı sundular. Ben de kendilerine yapmış oldukları katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bursa’daki eTwinning çalışmaları çok özel bir şekilde ilerliyor. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 17 ilçemizdeki eTwinning koordinatörlerimiz bu alandaki farklı yaklaşımları öğrencilere aktarmak için canla başla mücadele ediyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Bursa İl Millî Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kahya ise “Bilgi iletişim teknolojilerini kullanım yoluyla Avrupa genelinde farklı okullarda öğretmen ve öğrencileri bir araya getiren eTwinning platformu geliştirilen projeler sayesinde öğretmen ve öğrencilerimizde 21. yy becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi için büyük bir fırsattır. Öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütler göstermektedir ki bu projeler öğrencilerimizde akran öğrenmelerinin sağlanmasının yanı sıra müfredat kazanımlarını yaparak yaşayarak ulaşmasını sağla ve onları gelecekteki mesleklerine şimdiden hazırlayarak hem teknolojiyi doğru kullanmada hem de yeni nesil becerilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Öğretmenlerimiz ise mesleki gelişimlerine katkı sağlayan yeni öğretim yöntem ve teknikleriyle karşılaşmış doğru ve güvenilir teknoloji kullanımı, yabancı dil becerileri, işbirliği ve iletişim alanlarında gelişim göstermiş ve öğrencilerine rehberlik etmişlerdir. Farklı okullarda kurulan ortaklıklar ile okullar arası iyi uygulamalar paylaşılmış, yaygınlaştırılmış, iş birlikçi pek çok ürün ortaya çıkmıştır. eTwinning İl Koordinatörlüğümüz ilçelerimizle birlikte büyük bir özveri ile çalışmalar yürüttü. 2018 yılında ilimizde aktif 300 proje yürütülmekte iken bugün itibariyle bu sayı 2020 olmuştur. Yine 218 yılında ilimizde toplam 15 kalite etiketi var iken bu yıl bu sayı 202 olmuştur. Bizler de Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda teknolojiyi insanlık yararına kullanabilen, üreten ve karşılaştıkları sorunları çözebilen yeni Dünya mesleklerinin farkında olan nesillerimizi yetiştirebilmek adına sahada çalışmalar yürüten tüm öğretmenlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
Törende sunum yapan eTwinning İl Proje Koordinatörü Feride Başak Başar ise, 2020 yılında Bursa Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 425 proje Ulusal Kalite Etiketi alırken, 2021 yılında bu sayının bin 567 olduğunu belirtti. 2020 yılında 200 proje Avrupa Kalite Etiketi alırken 2021 yılında ise 525 projenin bu etiketi alarak büyük bir başarıya imza attığını vurgulayan Başar, projeye destek olan tüm okulları kutlayarak ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
20202021 eğitim ve öğretim yılında yapılan eTwinning projeleri kalite etiketi başvuru sonuçlarına göre Bursa'da toplam bin 56 öğretmenin uyguladığı 525 proje “Avrupa Kalite Etiketi” bin 567 proje ise “Ulusal Kalite Etiketi” belgesi almaya hak kazandı. Törende, 2 bin 92 kalite etiketi alan 495 okula da, yapılan projelerin niteliğine göre Ulusal ya da Avrupa Kalite Etiketi Okul Tabelası takdim edildi. Düzenlenen törende, uluslararası projelerde yer alan Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulu 2F sınıfı öğrencileri bale gösterisiyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar.

eTwinning nedir?
eTwinning, 43 Avrupa ülkesinde 233 bin okuldan, 1 milyonun üzerinde öğretmenin birlikte iş birlikçi projeler yapabilecekleri ve ortak etkinlikler planlayabilecekleri aynı zamanda da birbirlerinden iyi uygulamalar konusunda ilham alabilecekleri bir eöğrenme platformu olarak hizmet sunuyor. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla Avrupa’daki okullar arası işbirliğini teşvik eden eTwinning, öğrenciler için başka ülkedeki öğrencilerle işbirliği içinde yabancı dil, bilişim becerileri, dijital vatandaşlık becerilerini geliştiren bir eğitim ortamı sunuyor. Öğretmenlerin Avrupa’daki meslektaşları ile ağ kurup örnek uygulamaları paylaşabilecekleri, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılmasına da katkı sağlıyor. eTwinning faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilen projeler, ulusal çapta Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa çapında ise Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendiriliyor. 'eTwinning Okulu' uygulaması çerçevesinde tüm kriterleri yerine getirip başvurusu kabul edilen okullara "eTwinning Okulu" unvanı veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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