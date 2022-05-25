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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de yeni belediye hizmet binasında hedef 2022 sonu

İHA

İnegöl’de yeni belediye hizmet binasında hedef 2022 sonu

İnegöl’de devam eden Yeni Belediye Hizmet Binası inşaatını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmaların hızlanarak devam edeceği bir sürece girildiğini ifade ederek hedeflerinin 2022 yılı sonunda binayı hizmete açmak olduğunu dile getirdi.
İnegöl Belediye tarihinin en büyük yatırımı olan Yeni Belediye Hizmet Binası inşaatında çalışmalar sürüyor. Sürecin hızlanarak devam ettiği inşaat alanında, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Taban, inşaat süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Yeni Belediye Hizmet Binası alanında önce müteahhit firma yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Taban, süreç hakkında son durumu öğrenip gidişatla ilgili bilgi aldı. Ardından şantiye alanında incelemeler yapıldı. Binada odaların ve bölmelerin yapıldığı görülürken, Başkan Taban çalışmaların hızlanarak devam edeceğini ifade etti. İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Yeni Belediye Hizmet Binamızdayız. Yüklenici firmamız, çalışma arkadaşlarımız ve meclis üyelerimizle çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bir terminimiz var burayla alakalı. Yıl sonuna kadar burayı tamamlamak istiyoruz. Tabi ister isteemez heyecan duyuyor insan. Şehrin merkezinde çok kıymetli bir hizmet alanı, tüm fonksiyonlarıyla birlikte bir meydan projesini kazandırmış olacağız. Şehrimizin aslında bu lokasyonunda yeni bir yapılanma süreci olarak bunu görebiliriz. Beraberinde hemen karşı tarafta Hükümet Binasının kaldırılması, karşı alandaki Kaymakamlık lojmanı ve diğer alanların düzenlenmesiyle beraber aslında bu üçlü ada şehre kazandırılmış yeni bir merkez hüviyetini kazanacak” dedi.
7/24 yaşayan bir merkez olacak
Yapılan binanın 85 hizmet verilen bir bina değil, 7/24 hizmet sunan bir merkez olacağına dikkat çeken Başkan Taban, “Burayı salt bir hizmet binası olarak düşünmemek lazım. Bundan sonra şehrimizin bütün sergilerini, sunumlarını, etkinliklerini bu alan içerisinde yapacağız. Burası şehrin bir toplanma mekanı, merkezi haline dönüşecek. Beraberinde burayı sadece 85 çalışılan bir alan olarak görmemek lazım. Burası 7/24 yaşayacak, 365 gün hizmet verecek bir mantıkla planlanıyor. Nihayetinde ön tarafında restoranımız olacak. Geçtiğimiz günlerde bir gastronomi lansmanı yaptık biliyorsunuz. Bu lezzetleri kendi mutfağımızda sunumlamış olacağız. Yine yan tarafta bir kafeterya bölümüyle vatandaşımızın her zaman keyifli zaman geçireceği bir alan haline dönüşmüş olacak. Beraberinde bodrumundaki otopark alanlarıyla, insanların oturabileceği, fotoğraf çekinebileceği bir buluşma noktası olarak düşünülecek merkez” diye konuştu.
İnşaatta her hangi bir aksamanın söz konusu olmadığını da vurgulayan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Çok şükür başladığı günden bugüne kazasız belasız şekilde inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de müteahhidimizden bilgi almış olduk. Çok şükür ki herhangi bir aksama söz konusu değil. Verdiğimiz termin tarihlerinde bu yılın sonuna kadar buranın açılışını gerçekleştirmek istiyoruz. Tabi ki işin zorlukları var. Malumunuz fiyat artışları da söz konusu. Ancak çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımız önden bağlantılar yaparak süreci tarihinde teslim edecek şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Biz de Allah nasip ederse burada en güzel şekilde hemşerilerimize en güzel hizmeti verme arzusuyla açılış gününü bekliyor olacağız. Çalışma da artık biraz daha hızlanacak. İnşaat niye başlamıyor şeklinde sorular da vardı ama kış şartlarında malumunuz çalışmalar bekleme sürecine girebiliyor. Bu süreçleri de aslında tamamlamış olduk ve şu anda çalışmalar tüm satıhta daha da hızlanarak tamamlanmış olacak. İnşallah tamamlandığında ben inanıyorum ki herkesin beğeneceği ve bu manada şehrimize kazandırılmış olan bu hizmetin takdir alacak noktada olduğunu ifade etmek istiyorum.”

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