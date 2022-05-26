İnegöl Belediyesi tahsilat servisleri hafta sonu açık olacak

İnegöl Belediyesi; emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 1. taksitlerinin son ödeme gününün 31 Mayıs Salı olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu. Ayrıca belediyenin altı ek hizmet binasında hafta sonu tahsilat servisleri hizmet vermeye devam edecek.

İnegöl Belediyesi, 2022 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin birinci taksit ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, belediyenin önemli gelir kaynaklarından olan; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi 1. taksitlerinin ödeme süresinin 31 Mayıs Salı günü sona ereceği belirtilerek mükelleflerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2022 yılı 1. taksit ödemesinin son gününün 31 Mayıs Salı günü olması sebebiyle 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günleri 6 Ek Hizmet Binasında tahsilat servisleri hizmetini sürdürecek. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Merkez Ek Hizmet Binası, Yeniceköy Ek Hizmet Binası, Cerrah Ek Hizmet Binası, Kurşunlu Ek Hizmet Binası, Alanyurt Ek Hizmet Binası ve Tahtaköprü Ek Hizmet Binası tahsilat merkezleri Cumartesi ve Pazar günü mesai saatlerinde açık olacak.

Ayrıca İnegöl Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları çerçevesinde oluşturulan altyapı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide https://ebelediye.inegol.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Borc/Index adresinden, EBelediye uygulamasını kullanarak ya da edevlet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.

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