Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (4)

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BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Bursa´da, sitedeki apartman dairesinde doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan Mustafa T. (68) ile oğlu Murat T. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-05-26 23:45:08



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