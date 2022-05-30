Bursa'da araç yandı, Mudanya yolu kilitlendi

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Bursa'da araç yangını nedeniyle trafik kilitlendi.

Yangın, BursaMudanya yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin kaput kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle BursaMudanya yolu kilitlenirken, yanan aracın kaldırılmasıyla trafik açıldı.

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