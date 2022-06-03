Gürsulu çocuklar, Aslan’ın hayalleri peşindeki maceralarını izledi

Geri dönüştürülebilir atıkları Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne getirerek ücretsiz sinema ve tiyatro bileti alma hakkı kazanan Gürsulular, her hafta tiyatro ve sinemayla buluşturuluyor. Çocuklar bu hafta Aslan’ın hayallerinin peşinden koşarken yaşadığı macerayı izledi.

Gürsu Belediyesi’nin ulaşım olanağı da sunduğu etkinlik çerçevesinde, Gürsulu çocuklar bu hafta da, Aslan’ın, dedesinden kalan Hürkuş adını verdiği uçak sayesinde tetiklenen hayallerinin peşinden koşarken yaşadığı maceralarının heyecanını paylaştı.

“Çevreyi ve doğayı koruma, geri dönüşümle doğal kaynaklarda tasarruf yapma hassasiyetiyle büyüyen yeni nesillerin yetişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sinemayla buluşturduğumuz çocuklarımızın, geri dönüştürülebilir atıkları belediyemize getirerek çevreyi koruma duyarlılığı kazanmalarını sağlarken, onların sosyal sorumluluk bilincini kültür sanatla harmanlıyoruz. Çocuklarımız, getirdikleri geri dönüştürülebilir atıklarla belediyemizden ücretsiz sinema ve tiyatro bileti alma hakkı kazanıyor. Böylece, hepimizin gelecekte doğal kaynakları korunmuş, temiz bir dünyada yaşama şansı olacak. Bu amaçla başlattığımız bu uygulamayla, çocuklarımıza çevre duyarlılığı kazandırırken, kültür sanat etkinlikleriyle kişisel gelişimlerini sağlıyoruz. Bu bağlamda, başta çocuklarımız olmak üzere, geri dönüşüme katkı sağlayan hemşehrilerimizin etkinliklerimize olan ilgisi bizleri mutlu ediyor” dedi.

Dönüştürülebilir atıkların toplanması yönünde duyarlılık kazandırılmasını hedefleyen çalışma doğrultusunda, cam ve pet şişe, kağıt, pil gibi geri dönüşüm malzemelerini getiren Gürsulular’a, sinema ve tiyatro bileti hediye ediliyor. Böylece başta çocuklar olmak üzere herkesin, çöplerin dönüştürülmesiyle doğanın sıfır atık sistemiyle korunabileceği konusunda bilinç kazanmasını sağlamak hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.