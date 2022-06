İnegöl’de Rafadan Tayfalı Çevre Şenliği

İnegöl Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde Rafadan Tayfa’nın da yer aldığı özel bir etkinlik düzenledi. Binlerce çocuk, aileleriyle birlikte katıldıkları programda hem eğlendi hem de gelecekte daha temiz bir çevrede yaşamak adına bugünün yetişkinlerine “Dünyamızı Kirletmeyin” mesajı verdi. İnegöl Belediyesi Çevre ve Çocuk Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü muhteşem bir şenlikle kutladı. Binlerce çocuğun akın ettiği, TRT’nin eşsiz yapımı Rafadan Tayfa’nın da yer aldığı İnegöl Belediyesi Çevre ve Çocuk Şenliğinde, temiz bir çevre ve temiz İnegöl mesajları verildi. 4 Haziran Cumartesi günü 17.00’da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan yeşil alanda başlayan gösteriler, akşam Amfi Tiyatroda devam etti. Onlarca farklı etkinlik, yarışmalar ile eğlence dolu anlar yaşayan çocuklar ve aileleri, programın finalinde Rafadan Tayfa ile buluştu. Ekranlarda izledikleri karakterleri karşılarında gören çocuklar, büyük heyecan ve mutluluk yaşadı.

Binlerce çocuk unutulmaz bir gün yaşadı

Dünya Çevre Günü çerçevesinde düzenlenen şenlik, yeşil alan kurulan sahnede düzenlenen yarışmalar ve eğlencelerle başladı. Aynı zamanda alanda şişme oyun parkurlar, boyama etkinliklerinin yapıldığı stantlar, okul sergileri ve stantları, müzikli eğlenceler ve daha pek çok etkinliğin yer aldığı özel alanlar oluşturuldu. İlk andan itibaren İnegöllü minikler ve aileleri alana adeta akın etti. Sayıları binleri aşan çocuklar, çevre günü kutlama alanında birer çiçek gibi yeşilliği süsledi. Etkinlik alanında İnegöl Belediyesi’nin eğlendirirken öğreten yarışmaları, çeşitli oyunlar ve eğlenceler ile çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Başkan Taban da çocuklarla birlikte eğlendi

İki bölümden oluşan şenliğin ilk bölümü, Amfi Tiyatro karşısındaki yeşil alanda akşam 20.00’a kadar devam eden etkinliklerle sürdü. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle alana gelerek çocukların katıldığı etkinlikleri izledi. Zaman zaman robot yarışmalarında ve farklı etkinliklerde hünerlerini de sergileyen Başkan Taban, şenliğin özel konuğu olan çocuklarla eğlence dolu anlar yaşadı. Aynı zamanda alanda okulların kurduğu stantlar da gezilerek incelendi. Atık malzemelerden yapılan oyuncak ve farklı materyallerin yer aldığı stantlar da büyük beğeni topladı.

Çevre ve Çocuk Şenliğinin ikinci bölümünde ise Amfi Tiyatro içerisinde çocukların hayranlıkla izlediği Rafadan Tayfa İnegöllü miniklerle buluştu. Amfi Tiyatronun şahitlik ettiği en kalabalık programlardan biri olan organizasyonda, binlerce çocuk aileleriyle birlikte tüm oturum alanlarını ve merdivenleri doldurdu. Adına yakışır şekilde hem temizlik ve çevre vurgusunun yapıldığı hem de çocukların unutulmaz bir gün yaşadığı şenlikte Rafadan Tayfa’nın sahnede gözükmesiyle büyük bir alkış ve heyecan yaşandı. Müzikler, danslar ve eğlenceli diyaloglarla sahneye gelen karakterler, çocukların da eşlik ettiği şarkılarla eğlenceli anlara imza attı.

Çevre ve Çocuk Şenliğinde Belediye Başkanı Alper Taban da hem minikler hem de ailelere hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi’nin devrim niteliğindeki temizlik çalışmalarını hatırlatıp vatandaşlardan da destek beklediklerini söyleyen Başkan Taban, “Dünya Çevre Günü vesilesiyle birtakım etkinlikler yapıyoruz. Bir tane meramımız var; temiz İnegöl, temiz çevre, temiz bir şehir ve tabi ki bundan mutlu insanlar. Bunu da kiminle yapacağız, ben bu noktada evlatlarımıza gerçekten güveniyorum, inanıyorum. Onlar tertemiz bu dünyaya geldiler ve maalesef kirleten büyüklerini görerek onlar da ister isteemez bu eyleme destek veriyorlar. Okullarda eğitim alıyorlar. Mutlaka bu konuda duyarlı anne babalarımız da durumun farkında. Bizler elhamdülillah Müslümanız. Eğer Müslümansak dışarıda gördüğümüz kirliliği nasıl ifade edeceğiz. Yerlerde izmaritler, su şişeleri, çekirdek kabukları görüyoruz. Bunları kim atıyor? Dolayısıyla bu konuda hepimizin çevresindeki duyarsız insanlara karşı yapıcı bir yaklaşımla yerlere çöp atmamasını telkin etmesini rica ediyorum” dedi.

“Temizleyerek değil, kirletmeyerek başaracağız”

Temizlik konusunda göreve geldikleri günden bu yana bir mücadele verdiklerini de hatırlatan Başkan Taban, “Kimilerine göre siz boş işlerle uğraşıyorsunuz diyorlar. Eğer dönemim boyunca sadece ve sadece bu şehrin temizliğini sağlayabilirsem, kendi adıma bir şeyleri başarmış addedeceğim. Sizlerden de bu konuda destek bekliyorum. Bakın her gün temizlik işlerinde çalışan 200 arkadaşım defaatle yere eğilerek, belini bükerek yerdeki çöpü temizlemeye çalışıyor. İki adım atıp arkasını döndüğünde, yeniden kirlenmiş bir ortam. Ben bu işin temizlenerek çözüldüğünü görmedim. Bir şehri temiz tutmayı hedefliyorsak, evvela her birimizin kirletmemeyi öğrenmesi gerekiyor. Bu toplum evini, iş yerini kirletmeyen bir toplum. Sokağa çıktığında da aynı hal ve tutumu devam ettirmesini istiyoruz. Sizlerden ricam bu günler bu işler için bir milat olsun. Bu dönüşümü sağlamak için el birliği ile azami gayreti ortaya koyalım” ifadelerinde bulundu.

“Her gün farklı şehirlerden misafir ağırlıyoruz”

Temizlik ve diğer konularla ilgili 153 hatlarından bildirimlerde bulunarak bu sorunların çözümü noktasında daha hızlı ve daha etkili çözümlerin ortaya koyulabileceğine de vurgu yapan Başkan Taban, “İnegöl bir sanayi şehri, tarım şehri ve aynı zamanda turizm şehri. Dolayısıyla tüm bu özellikleriyle şehrimiz hemen her gün farklı şehirlerden ticari amaçlarla veya turizm noktasında misafirler ağırlıyor. Bu nedenle bizim diğer şehirlerden çok daha temiz ve temizlik konusunda daha hassas olmamız gerekiyor. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Çocuklarımızın bizlerin en büyük destekçisi olduklarını biliyoruz. Ailelerimizin de tam manasıyla desteğini alırsak, temizlik konusunda hiçbir sorunumuz kalmayacağına eminiz” diye konuştu.

Çevre ve Çocuk Şenliği çerçevesinde okullar arasında yapılan farklı yarışmalarda dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. Amfi Tiyatroyu dolduran binlerce çocuk ile birlikte program sonunda “Temiz Şehir” sloganları atılarak yetişkinlere de bizlere temiz bir gelecek bırakın, çevreyi kirletmeyin mesajları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.