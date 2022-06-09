Su üstü insansız araçlar 3’üncüsü BTÜ’den Bu kez kupa Bursa’ya

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Dolunay Teknoloji takımı yüzlerce takımı geride bırakarak 3’üncü oldu.

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Dolunay Takımı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 35 Haziran tarihleri arasında İTÜ Tuzla Kampüsü’nde düzenlenen 2022 Roboik İnsansız Su Üstü Prototip Araçlar Yarışmasında yüzlerce takımı geride bırakarak 3’üncülük başarısını gösterdi.

Milli Teknoloji hamlesi çerçevesinde Türk Savunma Sanayii alanında gerçekleştirilen çalışmalara genç beyinlerin dahil olması ve bu alandaki gelişmelere katkı sağlamayı kendine misyon edinmesine yönelik farkındalığın oluşması üzere düzenlenen yarışmaya 500 takımın başvurduğunu aktaran takım danışmanı BTÜ Polimer Malzeme Mühendisliği bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yunus Gümüş, "Dolunay takımımız ilk kez katıldığı TEKNOFEST 21 İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasında kritik tasarım raporu aşamasında 360'ı aşan takım arasında 2’inci olmayı başardı fakat yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle finale kalamadılar. Bu onları yıldırmadı aksine daha çok çalıştılar ve otonom ve manuel hareket kabiliyetine sahip kendi ürettikleri ‘Yakamoz’ adlı İnsansız Su Üstü Aracı ile yüzlerce takım arasından sıyrılarak dereceye girmeyi başardılar. Yılmadan çalışmaya devam ettikleriiçin onları tebrik ediyorum” dedi.

İlerleyen günlerde Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde yer alacakları için heyecanlı olduklarını ifade eden Dolunay takım kaptanı Mekatronik Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Ahmet Akif Sağlam, “Eylül 2021 itibariyle çalıştığımız bu projede Otonom ve Manuel hareket kabiliyetine sahip ‘Yakamoz’ adını verdiğimiz İnsansız Su Üstü aracımızı kendimiz tasarladık, ürettik ve testlerini gerçekleştirdik. Yarışmanın final etabında 3.lük derecesini alarak 40 bin TL ödülü hak ettik. Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde kupamızı Bursa için kaldıracağımız için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Eş zamanlı olarak TEKNOFEST 22 İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasında ön tasarım raporu aşamasını geçtiklerinive su altı araçlarını üretmeye devam ettiklerini de aktaran Sağlam, devam eden projelerinin yanı sıra tamamladıkları projelerde de ARGE çalışmaları yapmak istediklerini ve bu süreçte istekli takım arkadaşları ve sponsor desteğine açık olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.