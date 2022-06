Bakan Özer: Manevi değerlerimize tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz (4)

'GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesi´nce yaptırılan Vatan Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, "Gençlerimize ne yapsak az. Biz toplum olarak son dönemde gençlerimizden çok şikayet etmeye başladık. Onları 'X', 'Y', 'Z' diye parçalamaya, bölmeye başladık. Bakın bizim gençlerimiz vatanı, milleti için her türlü fedakarlığı yapan; her türlü eğitimden geri kalmayıp, iş gücü piyasasında da her türlü fedakarlığı yaparak bu ülkenin kalkınmasında her türlü desteği veren bir gençlik. Bazen canımızı sıkan, bizi rahatsız eden görüntüler, manzaralar, problemler yaşanıyor ama bunun çok istisnai durum olduğunu bilerek, gençlerimize güvenerek, gençlerimize sunduğumuz imkanları sürekli artırmaya çalışmamız lazım. İşte Gençlik Merkezi bunlardan bir tanesi. Gençlerimizin eğitim dışında geçirecekleri nitelikli vakitleri çeşitlendirmek için kütüphaneler, gençlik merkezleri, kültür sanat ve sporla ilgili her türlü merkezin yurt sathında yaygınlaştığı zaman göreceğiz. Gençlerimiz iddia edildiğinin tersine devletiyle ilgili hiçbir sorunu olmayan, toplumunu seven; toplumunun, milletinin değerlerini içselleştirmiş. Yeter ki bizler gençlerimize güvenelim. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin daha nitelikli eğitim alması için tüm imkanımızı seferber ediyoruz. İşte belediyelerimizin de bu kütüphane açılımları, gençlik merkezleri açılımlarıyla gençlerimizi hiç yalnız bırakmadan sürekli gelişimlerini desteklediğimiz zaman Cumhurbaşkanı'mızın sıklıkla ifade ettiği bölgesinde, güçlü dünyada sözü geçen, iddia sahibi bir ülke olma yönünde çok güçlü bir müktesebata sahip olmuş olacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kentteki 8´inci Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ve yeni projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-06-10 16:58:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.