Kayıt dışı emlakçılık yapanlara Danıştay'dan şok Kayıt dışı komisyonculuk yapanlar şimdi yandı Vergi kaçıran komisyonculara kötü haber Danıştay, o yalanı yutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıt dışı emlakçılık yapanlara Danıştay'dan şok Kayıt dışı komisyonculuk yapanlar şimdi yandı Vergi kaçıran komisyonculara kötü haber Danıştay, o yalanı yutmadı

İHA

Vergi ödemeden emlakçılık yapıp, on binlerce liralık komisyon ücreti alanlar için Danıştay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; bir yılda veya birbirini izleyen yıllarda bir ya da birden fazla taşınmaz satılması halinde devamlılık unsuru oluşması nedeniyle söz konusu taşınmaz satış işlemlerinin ticari faaliyet olduğuna hükmetti.

Kayıt dışı emlakçılık yapanlara Danıştay'dan şok Kayıt dışı komisyonculuk yapanlar şimdi yandı Vergi kaçıran komisyonculara kötü haber Danıştay, o yalanı yutmadı

Vergi ödemeden emlakçılık yapıp, on binlerce liralık komisyon ücreti alanlar için Danıştay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme; bir yılda veya birbirini izleyen yıllarda bir ya da birden fazla taşınmaz satılması halinde devamlılık unsuru oluşması nedeniyle söz konusu taşınmaz satış işlemlerinin ticari faaliyet olduğuna hükmetti.
İddiaya göre, kayıt dışı emlakçılık yapan bir kişi, bir kaç sene içerisinde 5 kez gayri menkul alım satımı gerçekleştirdi. Vergi ödemeden gayri menkul alım satımı yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçen Vergi Dairesi denetmenleri, alım satım yapılmasına rağmen herhangi bir vergi ödenmediğini tespit etti. Bu süreçte komisyonculuk yapan kişi hayatını kaybetti. Denetmenlerin raporu doğrultusunda aileye gayri menkul satışından dolayı vergi borcu çıkarıldı. Vergi Mahkemesi'nin yolunu tutan aile üyeleri, verginin kaldırılmasını talep etti. Üç sene peşpeşe gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının ticari faaliyet çerçevesinde olmadığını, 2010/46,79,1012 dönemleri geçici vergilerin kaldırılmasını talep etti. Davalı Vergi Dairesi avukatı ise kayıt dışılığa dikkat çekti. Mahkeme, kişinin daire edinme karşılığı arsasını müteahhide vermesi ve inşa edilen binada daire sahibi olmasının servetin değerlendirilmesi ve biçim değiştirmesi olduğuna dikkat çekti. Satışlarda ticari bir organizasyon ve devamlılık olmadığına hükmeden Mahkeme, davacı varisler adına yapılan cezalı tarhiyatlarda hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kararı Vergi Dairesi avukatı temyiz edince devreye Danıştay 4,. Dairesi girdi.
Kararda; Danıştay içtihatlarında da, bir işlemin devamlılık taşıdığının göstergesinin, o işlemin aynı vergilendirme döneminde yinelenmesi ya da önceki vergilendirme döneminde de yapılmış olması gerektiği vurgulandı.Kararda şöyle denildi: "Dolayısıyla gayrimenkul alım, satım ve inşasından elde edilen kazancın ticari kazanç olarak vergilendirilebilmesi için maddi ve şekli anlamda bir ticari organizasyonun belirgin olmadığı durumlarda, kazanç doğuran işlemin çokluğunun devamlılık unsurunu belirleyen en objektif ölçü olduğu ortadadır. Devamlılık unsurunun gerçekleşmesi halinde, bu işlemlerin kazanç sağlamak amacıyla yapılmadığını kanıtlama yükünün vergi mükelleflerine düşeceği kabul edilmiştir. Bilindiği üzere, genellikle gayrimenkul edinimi kişisel gereksinim, servetin korunması veya satarak kazanç sağlama amaçlarından birine dayanmaktadır. Kişisel gereksinim nedeniyle gayrimenkul ediniminde sayının sınırlı olacağı ve servetin korunması amaçlı edinimde de tekrar satış gerektirmeyeceği dikkate alındığında, bu iki nedenden birine dayanılarak edinilen gayrimenkullerin gereksinimin ortadan kalkması veya servetin nakde dönüştürülmesini haklı ve gerekli kılan nedenlerle kanıtlanmadığı takdirde işlem sayısındaki çokluk, kazanç sağlama amacının da göstergesi kabul edilmelidir"
Vergi ödenmelidir
Söz konusu olayda, gayri menkul alım satımının sürekli olarak yapıldığına dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi: "Taşınmaz alımsatımı faaliyetinde devamlılık unsuru bir yılda birden fazla veya birbirini izleyen yıllarda bir veya birden fazla taşınmaz alımsatımı ile gerçekleşeceğinden, olayda devamlılık unsurunun oluştuğu ve yapılan satışların ticari mahiyette olduğu anlaşılmıştır. Uyuşmazlık konusu dönem ve sonraki dönemler dahilinde ticari nitelik taşıyacak sayıda gayrimenkul satışının söz konusu olması sebebiyle, ticari faaliyetin unsurları olan süreklilik ve çokluk arz edecek şekilde kazanç sağlamak için faaliyette bulunulduğu, yapılan bu faaliyetin ticari faaliyet olduğu dikkate alındığında vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği anlaşıldığından aksi yöndeki Vergi Mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Vergi Mahkemesi'nin kararı oy çokluğu ile bozulmuştur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 gündür aranıyordu, ormanda çoban tarafından bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür aranıyordu, ormanda çoban tarafından bulundu
Nilüfer atölyelerinde yılsonu etkinlikleri
YEREL HABERLER Nilüfer atölyelerinde yılsonu etkinlikleri
Minibüsle Migros'a daldı Bursa’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü benzinliğe daldı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Minibüsle Migros'a daldı Bursa’da direksiyon başında ...
Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber Bursa’da kaybolan yaşlı kadın 3 gün sonra AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekiplerince ormanda bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra ...
Bursa'da göçük altında can pazarı... Altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da göçük altında can pazarı... Altyapı ...
(Özel) Sanal evrenden aldığı kebap siparişlerine yetişemiyor Metaverse'de avatarla sipariş verip gerçek dünyada tüketiyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Sanal evrenden aldığı kebap siparişlerine ...
Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar
YEREL HABERLER Altın değerinde litrelerce yağı böyle çaldılar
Yolda kalan otomobilin yardımına polisler yetişti
YEREL HABERLER Yolda kalan otomobilin yardımına polisler yetişti
Av sırasında domuz sanıp arkadaşını öldürdü, 22 yıl hapsi isteniyor
YEREL HABERLER Av sırasında domuz sanıp arkadaşını öldürdü, 22 yıl ...
Bursa'da Hakan Altun özlemi
YEREL HABERLER Bursa'da Hakan Altun özlemi
(Özel) Bursa’da askıda gelinlik..Gelinlikleri bedava dağıtacak şanslı adayları arıyor Her biri binlerce lira değerinde.. Bedava dağıtacak ancak gelin adaylarını arıyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da askıda gelinlik..Gelinlikleri bedava ...
MHP’li Ataman: "Koltuk hırsı uğruna yolunu kaybeden Kılıçdaroğlu ve CHP milli güvenlik sorunu haline gelmiştir" "Cezaevinde tutuklu bulunan terörist Demirtaş, 6’lı masanın ortaklarına bir mektup yazarak fırçayı basmış ve zillet ortakları bu mektuba ne yazık ki tek bir cevap verememişlerdir"
YEREL HABERLER MHP’li Ataman: "Koltuk hırsı uğruna yolunu kaybeden ...
MHP'li Büyükataman: Türkiye'ye her alanda savaş açtılar
YEREL HABERLER MHP'li Büyükataman: Türkiye'ye her alanda savaş ...
Bursa'da annesini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da annesini öldüren zanlı tutuklandı
Meteorolojiden son dakika uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden son dakika uyarısı
Vatan Gençlik Merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Vatan Gençlik Merkezi hizmete açıldı
Bursa Festivali coşkusu başlıyor
YEREL HABERLER Bursa Festivali coşkusu başlıyor
Yenişehir Belediyesporlu Barış Demir, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesporlu Barış Demir, kalp krizi ...
Bakan Özer: "Gençlerimize güveniyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Özer: "Gençlerimize güveniyoruz"
Yenişehir Belediyesporlu Barış Demir, kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesporlu Barış Demir, kalp krizinden ...
Belediye otobüsü, seyir halindeyken alev aldı
YEREL HABERLER Belediye otobüsü, seyir halindeyken alev aldı
Bakan Özer: Manevi değerlerimize tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz (4)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Manevi değerlerimize tezat teşkil eden ...
Başkan Erdem’den Çalı sakinlerini sevindiren haber
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den Çalı sakinlerini sevindiren haber
Meslek liselilere burs desteği başlıyor
YEREL HABERLER Meslek liselilere burs desteği başlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.