Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarı vererek vatandaşları yer yer gök gürültülü sağanak yağışı konusunda uyardı.

Bugün 13.00'dan gece 21.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

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