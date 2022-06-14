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Yeşimliler muhtemel depremi AFAD tırında deneyimledi

İHA

Afetlerin önlenmesi, zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrası iyileştirme faaliyetlerinin planlanması adına çalışmalar yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait Deprem Simülasyon Tırı, Yeşim Grup Bursa Fabrikası'nı ziyaret etti.

Yeşimliler muhtemel depremi AFAD tırında deneyimledi

Afetlerin önlenmesi, zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrası iyileştirme faaliyetlerinin planlanması adına çalışmalar yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) ait Deprem Simülasyon Tırı, Yeşim Grup Bursa Fabrikası’nı ziyaret etti.
13 Haziran’da Yeşim Sosyal Uygunluk Müdürlüğü tarafından tam günlük bir program şeklinde düzenlenen organizasyon çerçevesinde fabrika alanındaki yerini alan Deprem Simülasyon Tırı, Yeşim çalışanlarına muhtemel bir depremi önceden deneyimleme şansı sundu. Yeşimliler, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ili Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 20.4 saniye süren 6.8 büyüklüğündeki depremi yeniden yaşamadan önce AFAD yetkililerinden bilgi alarak, deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendi.
AFAD uzmanları verdikleri eğitimde deprem anında önce sakin kalmak gerektiğini ifade ederek, önceden her alan için düşünülen ve sağlam olduğundan emin olunan bir cismin yanında “çök, kapan, tutun” pozisyonu almak gerektiğini belirtti. Olabildiğince hedef küçülterek enseyi ve boynu kapatmak gerektiğine işaret eden uzmanlar, sarsıntı bitene kadar bu şekilde kalmak gerektiğine ve sarsıntı bittiğinde aile bireyleriyle toplanıp evi boşaltmak üzere hızla hareket etmek gerektiğine değindi. Uzmanlar, daha önce evin çıkış kapısına yakın bir noktaya koyulan afet çantasını alarak ve evdeki tüm vanaları kapatarak evi boşaltmak gerektiğini, sonrasında toplanma alanlarına giderek yetkililerden gelecek yönlendirmeleri beklemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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