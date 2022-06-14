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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı mobilyacılar Salone del Mobile Fuarı’nı ziyaret etti

İHA

Bursalı mobilyacılar Salone del Mobile Fuarı’nı ziyaret etti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde düzenlenen organizasyonda mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar, İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleştirilen Salone Internazionale del Mobile Fuarı’nı ziyaret etti.
Milano’da 712 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Salone Internazionale del Mobile Fuarı’nı ziyaret eden BTSO heyeti, mobilya sektöründeki yenilikler ve tasarım trendlerini yakın takibe aldı. Rho Fiera Milano’da bu yıl 60’ıncısı gerçekleştirilen fuarı 6 gün boyunca 173 ülkeden 262 binden fazla kişi ziyaret etti. Rekor ziyaretçi sayısına ulaşan fuara katılan 2 bin 175 firmanın 26’sını ise Türk firmaları oluşturdu. Dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından biri olarak kabul edilen Salone del Mobile Milano’yu Bursalı mobilya sektörü temsilcileri BTSO’nun Küresel Fuar Acentesi Projesi ile ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, BTSO 38. Meslek Komitesi Başkanı Orhan Gümüş ve Komite Başkan Yardımcısı Sadık Şengül’ün de yer aldığı yaklaşık 20 kişilik BTSO heyeti fuarda incelemelerde bulundu.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Küresel Fuar Acentesi ile BTSO üyelerini dünyanın en prestijli fuarları ile buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Salone del Mobile Fuarı’nın mobilya sektörüne yön veren önemli bir fuar olduğunu belirten Kılıç, “Mobilya sektörüne dair her şeyi, A’dan Z’ye ne varsa bu fuarda görebiliyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Kanada’dan Suudi Arabistan’a, Orta Doğu ülkelerinden Hindistan’a kadar çok sayıda bölgeden sektör temsilcileri ve alıcılar buraya geliyor. Bu fuarı girişimcilerimiz için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Neredeyse her yıl sektör temsilcilerimizle birlikte bu fuarı ziyaret ediyoruz. Fuar, sunduğu ticaret imkanlarının yanında firmalara önemli bir vizyon da kazandırıyor. BTSO olarak mobilya sektörümüzün küresel rekabetçiliğini artıracak proje ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
“Verimli bir organizasyon oldu”
BTSO 38. Meslek Komitesi Başkanı Orhan Gümüş, Salone del Mobile Fuarı’nın dünya mobilya ticaretinin nabzını tutan bir fuar olduğunu söyledi. Küresel Fuar Acentesi’nin başarılı organizasyonu ile verimli bir program geçirdiklerini belirten Gümüş, “BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve KFA Fuarcılık ekibine teşekkür ediyoruz. Milano’daki fuar son iki yıldır düzenlenemiyordu. Buna bağlı olarak bu yıl gerek katılımcıların gerekse de ziyaretçilerin büyük bir heyecanı vardı. Fuar oldukça yoğun geçti.” değerlendirmesinde bulundu.
BTSO 38. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı ve Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ise mobilya sektörünün Bursa ekonomisine katma değer sağlayan en önemli sektörlerden biri olduğunu belirterek, “Pandeminin etkilerinin azaldığı süreçte yeniden düzenlenen fiziksel fuarlara katılım, sektörümüzün gücüne güç katmaktadır. Gerek üretim gerekse de ihracat anlamında son yıllarda önemli bir ivme kazanan mobilya sektörümüzün 10 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlamak adına BTSO çatısı altında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

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