Uzay havacılık savunma UR-GE üyeleri ihracat için Paris’te

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerinin dış ticaret hacmini artırmak amacıyla hamlelerini sürdürüyor. Uzay Havacılık Savunma URGE Projesi üyeleri Fransa’nın başkenti Paris’te kara ve karahava sistemleri alanında dünyanın referans etkinliği olan Eurosatory Fuarı çerçevesinde farklı ülkelerden gelen firmalarla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

BTSO’nun öncülüğünde Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle faaliyetlerine devam eden Uzay Havacılık Savunma URGE Projesi üyeleri, stratejik sektörlerdeki ihracat potansiyelini güçlendirmek için yurt dışı seferlerine devam ediyor. URGE Projesi üyeleri, Paris’te, 1317 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Eurosatory 2022 etkinliği doğrultusunda yoğun ikili iş görüşmelerine imza attı. URGE Projesi 20’yi aşkın firma temsilcisi, etkinlikte sektördeki gelişmeleri yakından takip ederken, B2B organizasyonu ile de yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladı.

BTSO Meclis ve URGE Üyesi Şinasi Güneş, BTSO öncülüğünde düzenlenen organizasyonla savunma sektörüne yönelik marka etkinliklerin birisine katılma imkanı bulduklarını ve çok sayıda firma ile iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Organizasyonda kurulan iş bağlantılarının firmalar için hayırlı olmasını dileyen Güneş, “Ülkemizin üreten şehri olan Bursa, savunma alanında da önemli bir güce ve potansiyeli sahip. Devletimizin stratejik sektörlere yönelik çok önemli destekleri var. URGE projeleri de bunlardan birisi. BTSO öncülüğünde devam eden URGE Projesi ve BASDEC kümelenmemiz sektördeki birlik ve beraberliği artırırken, stratejik alanlarda da firmaların üretim yeteneğinin gelişmesini sağlıyor. Fransa programı firmalarımız için oldukça verimli geçti. 22 firma temsilcimizle birlikte savunma sanayiinde faaliyet gösteren çok sayıda şirket ile görüşme imkanı yakaladık. B2B organizasyonu yaptığımız programda, Türk firmalarının savunma sanayiine yönelik çalışmaları bizleri de aynı zamanda gururlandırdı. Sektörümüze desteklerinden dolayı BTSO ve Ticaret Bakanlığı’na teşekkür ediyorum.” dedi.

“Bursa Türkiye’nin hedeflerine her zaman güç katıyor”

BASDEC Başkan Yardımcısı ve URGE Projesi Üyesi Muhsin Mardin, programda savunma sanayiine yönelik çok farklı teknolojileri yakından gördüklerini söyledi. Mardin, “Sektör dünyada hızla gelişiyor. Türkiye, savunma sanayiinde önemli bir mesafe kat etti. Bunu bu programda bizzat görme imkanı bulduk. Özellikle Bursa’mız savunma sanayiinde ülkemizin hedeflerine güç katacak markalara sahip. URGE Projemizle ikili iş görüşmelerinde hem Bursa’mızı hem de firmalarımızın faaliyetlerini yabancı iş profesyonellerine anlattık. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen BTSO ve Ticaret Bakanlığı’na teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

URGE Üyesi Ali Sünnetçioğlu, savunma sanayisinin en önemli buluşmalarından birisinde firma olarak çok sayıda şirket ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Paris’te hem firmamızı hem de Bursa’mızı tanıttık. Kentimizin stratejik alanlarda daha etkili bir oyuncu olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

“BTSO ve Ticaret Bakanlığı desteği önemli”

URGE Üyesi Tolga Karadeniz, “Odamızın ve Bakanlığımızın sunduğu desteklerle Paris’te önemli bir etkinliğe katıldık. Türkiye ve Bursa olarak bu etkinliklerde olmamız gerekiyor. Kentimizin savunma sanayinde ciddi bir gücü var. Program süresince dünyanın farklı coğrafyalarından gelen firmalarla birebir görüşme fırsatı bulduk. Etkinlik öncesinde online randevu aldığımız firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik.”

Kara ve karahava savunma sistemlerini konu alan en geniş etkinlik olarak öne çıkan etkinlikte Türkiye; ABD, Almanya, Çekya, İsrail ve İtalya’nın yanı sıra en büyük katılımcı ülkeler arasında yer alıyor. Organizasyonda 20’nin üzerinde Türk firması ileri teknoloji çözümlerini sergiliyor. Paris Nord Villepinte fuar merkezindeki etkinlikte farklı ülkelerden bine yakın firma yer alıyor. Fuarda ağır tanklar, zırhlı araçlar, saldırı tüfekleri, tüm kalibre mühimmatlar, helikopterler, füzeler ve insansız hava araçları sergilenirken, etkinlik çerçevesinde uzmanların katıldığı, mevcut yeni eğilimlerin analiz edildiği bir dizi konferans da düzenlendi.

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