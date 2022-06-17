Yıldırım’da doğa fotoğrafçılığı atölyesi ilk mezunlarını verdi

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğa Fotoğrafçılığı Atölyesi’nin ardından kursiyerler kendi sergilerini açarak eğitimlerini taçlandırdı.

Yıldırım Belediyesi’nin doğa fotoğrafçılığına ilgili vatandaşlar için hayata geçirmiş olduğu ‘Doğa Fotoğrafçılığı Atölyesi’nde sona gelindi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninin ardından fuaye alanında, 12 hafta boyunca öğrendiği bilgileri sahada pratiğe dökme imkânı bulan kursiyerlerin kadrajlarından oluşan sergi açıldı. Estetik bakış açısıyla çekilmiş fotoğraflar, sanatseverlerden tam not aldı. Eğitim süresince gördükleri özel ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren kursiyerler, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Açtıkları kurslara ilginin yoğun olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, vatandaşlardan gelen talebe göre eğitim programlarını sürdüreceklerini kaydetti.

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